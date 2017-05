La vorágine eurovisiva ha pasado y Manel Navarro ha vuelto a la normalidad. O mejor dicho, ha aterrizado en una nueva vida en la que está más centrado que nunca en su música.

Estrena nuevo single, Keep On Falling, un tema con el que pretende marcar la línea de lo que será su nuevo disco: "al más puro estilo cantautor, voz y guitarra".

En LOS40 hemos hablado con Manel para que nos cuente sus planes de futuro. Optimista e ilusionado, el cantante nos ha confesado "que van saliendo bolos por España".

Este sábado 3 de junio actuará en Barcelona y el próximo día 9 en Madrid. Además, el artista pretende pasar las fronteras de nuestro país.

"Ucrania, Londres y México son destinos en los que quiero tocar. Además las oportunidades están ahí, así que hay que aprovecharlas"

Asegura que "la acogida es buena después de Eurovisión", experiencia que define como "especial".

Sin embargo, y a diferencia de otros años, Manel no actuará en el Orgullo Gay de Madrid. Si Ruth Lorenzo, Soraya, Barei o Edurne suelen ser artistas habituales en estas fiestas, en el caso de Manel la cosa es muy diferente.

A pesar de ello, el joven no lo duda ni un instante: "en el caso de que me llamasen para el Orgullo, ni me lo pensaría, actuaría con muchas ganas".

Él no, pero Mirela sí está en el cartel de estas fiestas. Sin embargo, lo importante es continuar y Manel lo tiene claro.

Está en pleno proceso de grabación de su primer álbum. "Estamos grabando algunas cosas, rollo más acústico. Tenemos temas ya grabados en el estudio y aún otros en composición".

¿Su idea para el futuro? "Seguir dando conciertos en acústico", shows en los que estará acompañado por la gente que estuvo con él en Eurovisión, a la guitarra y al cajón.