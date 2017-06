Maluma se va en mitad de una entrevista

Maluma se ha sumado al club de artistas que se han levantado en mitad de una entrevista. Todo sucedió cuando el entrevistador Tony Dandrades de Primer Impacto le lanzó esta pregunta: "¿Cuándo tú grabaste el tema Cuatro babys esperabas tanta controversia?".

La razón de la entrevista inconclusa

Hay que recordar que Maluma ha contestado en varias ocasiones a las acusaciones de machismo que surgieron sobre esta canción: "Esto fue un gran disgusto. Es una canción que yo ni siquiera he compuesto y todo el mundo me pregunta por ella. Esta es la primera vez que hablo sobre ella. Voy a seguir cantando estas canciones porque el trap es un tipo de música muy popular en las calles y la gente quiere oírlo. No es violenta. "Si canto que estoy enamorado de cuatro mujeres no quiere decir que esté de verdad enamorado de cuatro, solo estoy cantando cosas que pasan en las calles, no me pasan a mí".

Sin embargo, este periodista quiso volver a ahondar en la cuestión, algo que no parece que le sentara demasiado bien a Maluma que primero llamó la atención de sus representantes para posteriormente levantarse de la entrevista visiblemente enfadado tras pensar que le preguntarían por su colaboración Duele tanto con Pipe Peláez.

"Es que yo creo que vinimos a hacer una entrevista sobre Pipe" decía Maluma poco antes de levantarse y darle un consejo a su compañero cuando el entrevistador cambia de pregunta: "Yo creo que no deberías responder a esta gente".

Ya detrás de las cámaras el enfado de Maluma parecía ir en aumento: "¡Qué pena, Pipe! Porque tú sabes que yo... Yo lo conozco. Entra en controversias que a mí no me interesan en este momento".

Otros enfados

Como decíamos, Maluma no es el primero (ni será el último) artista que se ha levantado en mitad de una entrevista.

Seguro que todos recordaréis la visita al baño de Justin Bieber en plena entrevista con nuestros compañeros de Yu: No te pierdas nada.

A veces la insistencia en una pregunta hace que el entrevistado también se sienta incómodo y si no que se lo pregunten a Paris Hilton que tuvo que responder hasta tres veces que no se sentía tapada por la fama de Kim Kardashian...