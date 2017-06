Madonna se subirá al escenario con Ariana Grande en el concierto benéfico de Mánchester

Mánchester respira música. De ahí han salido los grupos más grandes desde los Beatles. Oasis, The Stone Roses, The Smiths, New Order.

Este domingo, la ciudad subirá todavía más el volumen a la música. Ariana Grande ofrecerá su concierto benéfico en homenaje a las víctimas del atentado terrorista que la semana pasada causó la muerte de 22 personas después de un concierto suyo en el Mánchester Arena.

Y no estará sola en el escenario. Miley Cyrus, Katy Perry, Take That, Coldplay, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan, Pharrell Williams y Justin Bieber ya han anunciado su participación. Ahora, a esta lista, se unen también Madonna, Robbie Williams, Little Mix y Black Eyed Peas.

One Love Manchester ♡ June 4th http://ticketmaster.co.uk/arianagrandemanchester Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 2:21 PDT

El concierto se celebrará en el Manchester Old Trafford, y marcará un antes y un después en la historia del pop: es la primera vez que el mundo de la música se sube junto a un escenario para condenar un atentado terrorista del Estado Islámico.

"La música nos hace libres"

"La música está para hacernos felices, para celebrarla juntos. Continuaremos en honor a los que hemos perdido. Ellos estarán en mi corazón para siempre y pensaré en ellos en cada cosa que haga para el resto de mi vida".

Con estas palabras, Ariana Grande confirmaba en una emotiva carta publicada en sus redes sociales que volvía a Mánchester, y que lo hacía para ofrecer un concierto benéfico para recaudar fondos para las víctimas.

El estadio (con capacidad para 55.000 personas) tendrá el doble de seguridad que en un concierto, según han confirmado a Variety los organizadores, que no descartan que en las próximas horas, se añadan más nombres a este acontecimiento.