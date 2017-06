Eva Cebrián, nombrada miembro del Consejo Directivo de los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación (Latin Grammy) acaba de nombrar a Eva Cebrián, directora de las Cadenas Musicales de PRISA Radio en España, miembro de su Consejo Directivo durante los próximos tres años.

Con sede en Miami, la Academia Latina de la Grabación es la primera organización internacional establecida por The National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc, y está formada por músicos, productores, ingenieros y otros profesionales creativos y técnicos de la industria musical.

Cada año celebran ese espíritu durante la ceremonia anual de los Latin Grammy, los premios más prestigiosos de la música en español.

Eva Cebrián ha sido elegida para formar parte de la directiva junto a Javier Aguirre (vicepresidente ejecutivo y director financiero de Cisneros Corporation), Eduardo Bergallo (ingeniero) y Rafa Sardina (productor).

Eva Cebrián, ejecutiva de los medios de comunicación con una dilatada experiencia en la industria musical y del entretenimiento, desempeña actualmente el cargo de directora de las Cadenas Musicales de PRISA Radio en España, el mayor grupo radiofónico en español presente en 13 países entre Europa, EUUU, y América Latina, en el que se encuentran emisoras líderes como LOS40, Cadena SER, Caracol Radio, Cadena Dial, Ke Buena y W Radio, entre otras.