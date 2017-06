Britney Spears y Ana Obregón tienen algo en común: el pole dance

Aunque hace unos años eran muchos los que se echaban las manos a la cabeza cuando el Pole Dance comenzaba a convertirse en una rutina deportiva, cada día son más los que se suman a estos ejercicios. ¡Y es que te endurece como una piedra!

Quizá te estés preguntando, ¿qué diablos es el Pole Dance? La respuesta fácil es decir que se trata de los bailes en barra que asociamos a las strippers, pero también es una técnica que te ayuda a fortalecer todo el cuerpo, sobre todo los abdominales.

Si no que se le lo pregunten a Britney Spears, Ana Obregón o Demi Moore. Estas famosas consiguieron lucir un cuerpo impresionante gracias a una rutina de ejercicios con esta barra. ¿Sabéis lo fuertes que tienes que tener las piernas para poder agarrarte de esa manera?

¡Pero no son las únicas! Son varias las actrices y cantantes que en algún momento de su carrera se han subido a la barra. Vale, Jennifer Lawrence no cuenta. Ella no estaba haciendo ejercicio si no pasándoselo bien con sus amigos.

