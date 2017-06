Netflix cancela ‘Sense8’ y los fans de la serie estallan

El luto seriéfilo se ha extendido por todos los rincones del mundo tras la última decisión de Netflix. La plataforma ‘in streaming’ ha decidido cancelar Sense8, por lo que la serie de las hermanas Wachowski no tendrá finalmente tercera temporada.

Esta decisión se produce tan solo un mes después de que la compañía estrenase la segunda temporada de la serie de ciencia ficción y una semana después de la cancelación de The Get Down, la serie más cara de Netflix hasta la fecha.

Como era de esperar, la no renovación de Sense8 ha hecho enfurecer a los incondicionales fans de la ficción, que no han dudado en saturar las redes sociales con lamentos, peticiones y muchos ‘memes’:

Voy a darme un paseo a ver si me encuentro al responsable de la cancelación de #Sense8, ¿vienes? pic.twitter.com/oHXWqpGq9C — Melo 🚀 (@YellowMellowMG) 1 de junio de 2017

Trump abandona el acuerdo de París y Netflix cancela #Sense8. 2017 iba por buen camino hasta ahora. — Omai (@omglobalnews) 2 de junio de 2017

No os preocupéis por Miguel Ángel Silvestre

No cabe duda de que la cancelación de Sense8 traerá cola, pero ante esta situación tan heavy tenemos que agarrarnos a lo positivo.

En este caso no hay que preocuparse por Miguel Ángel Silvestre porque el actor español fichó por la tercera temporada de Narcos, fortaleciendo todavía más el vínculo España- Netflix. Eso no quita que no vayamos a echar de menos a Lito Rodríguez el resto de los