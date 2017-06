Como la espuma, La promesa y Unforgettable, los grandes estrenos de la semana

Esta semana tenemos tres estrenos de películas españolas, dos films alemanes, una que llega desde Egipto y cinco producciones norteamericanas.

Una gran oferta donde elegir, con dramas, comedias y films biográficos de época.

Nuestra recomendación es la de una historia basada en hechos reales acontecidos durante la segunda guerra mundial.

La promesa:

Dirigido por Terry George (Atraco en Belfast, The Shore) y protagonizado por Christian Bale (El truco final) y Oscar Isaac (Ex Machina), este drama romántico ambientado en los años 20 relata el enamoramiento de dos hombres por la misma mujer.

Unforgettable:

Thriller sobre los celos de una ex esposa con la nueva mujer del que fuera su marido.

Película protagonizada por Rosario Dawson (La última noche) y Katherine Heigl (La cruda realidad) y dirigida por la debutante Denise Di Novi.

Como la espuma:

España nos trae esta comedia romántica con historias cruzadas donde el amor y el sexo se encuentran en una especie de orgía improvisada.

Escrita y dirigida por Roberto Pérez Toledo (Los amigos raros, Seis puntos sobre Emma) e interpretada por Sara Sálamo (Tres 60) y Nacho San José (People You May Know).

Mil cosas que haría por ti:

Comedia española dirigida por Dídac Cervera (Los inocentes) y protagonizada por Peter Vives (El tiempo entre costuras) y la novel Carmen Barrios.

Perder el reloj que te regaló tu novia puede meterte en serios problemas, como que ella te abandone o te veas metido el líos con la mafia.

Bittersweet Days:

Dramedia española que plantea otros modos de encara la vida a sus protagonistas.

Escrita y dirigida por la debutante Marga Melià, la película cuenta con las actuaciones de los primerizos Esther González y Brian Teuwen.

Everything, Everything:

Dirigido por Stella Meghie (Jean of the Joneses), este drama romántico protagonizado por Nick Robinson (La quinta ola) y Taylor Hickson (Incident in a Ghost Land) trata sobre una chica con problemas de salud que se enamora de su vecino.

La cara oculta de la luna:

Desde Alemania llega este thriller sobre un abogado lleno de remordimientos, cuyos actos darán un giro a su vida.

Stephan Rick (Unter Nachbarn, El Criminalista) es el director de este film interpretado por Moritz Bleibtreu (Not My Day) yJürgen Prochnow (Company of Heroes).

Marie Curie:

También desde Alemania llega este drama biográfico protagonizado Karolina Gruszka (Ivan, Son of Amir) y Arieh Worthalter (Jay Amongst Men).

Marie Noëlle (La mujer del anarquista, Luis II) es la directora de esta historia sobre la famosa ganadora del premio Nobel de Física.

Norman, el hombre que lo conseguía todo:

Richard Gere (Pretty Woman), Lior Ashkenazi (Late Marriage) y Michael Sheen (The Damned United) son los protagonistas del film dirigido por Joseph Cedar (Beaufort, La fogata) sobre la influencia de la amistad en las relaciones políticas.

Clash:

Mohamed Diab (El Cairo, 678) nos trae desde Egipto este drama político que cuenta con las actuaciones de Nelly Karim (One-Zero) y Hany Adel (Microphone (Micrófono)).

Ambientado en El cairo, poco después de la revolución egipcia, en medio de manifestaciones que confrontan a la policia con los manifestantes.

Nuestra recomendación:

La casa de la esperanza:

Basada en hechos reales sucedidos durante la II guerra mundial, cuando los gestores de un Zoo de Varsovia lucharon para salvar cientos de personas y animales de las tropas nazis.

Drama dirigido por Niki Caro (The Vintner's Luck, En tierra de hombres) e interpretado por Jessica Chastain (La noche más oscura) y Daniel Bruhl (Rush).