Pendientes del destino de Carlos Marco, Vanesa Martín y Bebe Rexha

Si eres de los que piensan que en la variedad está el gusto, los candidatos de esta semana van a ser muy de tu agrado.

Tres canciones optan a entrar esta semana, y la primera de ellas —ya lo intentó la semana pasada pero se quedó a las puertas— es When the mind wanders, de Carlos Marco.

No dejamos de alucinar a medida que vamos conociendo la música en solitario de los componentes de Auryn, y el caso de Carlos Marco no es una excepción: su disco Chalk dreams, que ha llegado al número 1 de los más vendidos y en el que colaboran Blas Cantó y Sweet California, es una auténtico derroche de diversión y buen rollo.

Para que siga los pasos de Blas y se haga un sitio en la lista, dale apoyos con #MiVoto40CarlosMarco.

Otra artista española en sala de espera: Vanesa Martin, con su temazo Complicidad.

La artista malagueña ha sido número 1 en la lista de ventas con su último álbum, Munay, que el pasado febrero consiguió el disco de platino.

Fantástica cantante y espléndida compositora (ha escrito temas para Malú, Pastora Soler o Sergio Dalma, entre otros muchos), puede estrenarse en LOS40 si la apoyas con el HT #MiVoto40VanesaMartin.

Cerrando el trío de aspirantes encontramos a Bebe Rexha, quien nos visitó hace nada en el estudio, y que tiene nuevo single: The way I are (dance with somebody).

Esta colaboración con Lil Wayne incluye un guiño al mítico I wanna dance with somebody, de Whitney Houston (empieza cantando "Nunca en la vida cantaré como Whitney").

Usa #MiVoto40BebeRexha si quieres que la rubia platino que arrasó en LOS40 Primavera Pop ingrese de nuevo en la lista en la que ahora mismo tiene otro tema (I got you, #23). ¡Mucha suerte!