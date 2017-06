Natalia: “A veces siento que doy muchísimo y a lo mejor no tengo mi sitio”

Basta hablar un rato con Natalia para darse cuenta que no es esa niña a lo Britney Spears a la que, como mucha gente piensa, le dan todo hecho.

“Yo leo comentarios y hay mucha gente que piensa ‘mira esta que se lo dan todo hecho’ o ‘mira tú la pija tonta esta’, y es todo lo contrario”, asegura.

De hecho, esa es una imagen que quiere desterrar porque no se acerca, ni por asomo, a la realidad. “Soy una tía super luchadora a la que nadie le ha regalado nada”, añade.

OS QUIERO ♥️ Una publicación compartida de Natalia Rodriguez (@nataliaoficial) el 25 de May de 2017 a la(s) 1:32 PDT

Ha demostrado que es una trabajadora nata que cree en sí misma y que ha puesto todo su empeño en demostrar que sabe lo que hace. Compone, produce, canta, baila, diseña su vestuario, sus coreografías… ¡puede con todo!

Durante los últimos 10 años se ha concentrado en sacar singles. Ahora publica Un poco de mí, su primer disco en una década con el que resume una carrera de 15.

“Es un regalo (a mis fans) y se lo merecen. Llevan 15 años a mi lado en los momentos buenos y en los malos. Siempre han estado apoyándome y con una cosa que llevan pidiéndome tanto tiempo, ¿no se la voy a hacer?”, asegura.

De este nuevo trabajo, de Operación Triunfo, de Eurovisión o del reality en el que le gustaría participar hemos charlado con ella para descubrir, una vez más, que es honesta, natural y un terremoto con mucha guerra que dar.

Lo tuyo ha sido una montaña rusa de popularidad, con tus altos y tus bajos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento?

Este año pasado ha sido uno de mis años más felices porque he aprendido a disfrutar, antes siempre pensaba en el futuro. Pero este año pasado que estaba presentando Fenómeno fan, había sacado mi single No fui una más y estaba de gira, todo a la vez, me sentía muy feliz.

Y por el contrario, ¿cuál ha sido tu momento más bajo?

Hubo unos años de inflexión que fue cuando acabé el contrato con la discográfica en 2007. Fue muy duro porque no sabía qué hacer con mi vida. No sabía cómo seguir adelante. Al final cuando uno se ve en esas situaciones tiene que agudizar el ingenio y fui la primera en España en sacar single a single e ir a una tv sin un disco.

¿Pensaste en tirar la toalla?

Sí, alguna vez sí, porque he sentido que no he tenido mi lugar. Yo creo que todos los cantantes lo piensan alguna vez. Cuando no tienes el apoyo de las radios nacionales te planteas ¿por qué? Y eso duele.

La televisión ha sido tu otro modo de vida además de la música. Fenómeno Fan, tu último proyecto televisivo, que te ha hecho reencontrarte con el público infantil, ¿qué les das para que te quieran tanto?

Mi madre siempre me dice ‘tú tienes un don con los niños y eso no lo tienes que perder. Tú tienes algo que a los niños les gusta muchísimo, la forma de expresarte, la carita aniñada o la voz tan dulce, algo tienes que a los niños los atrae’.

Y eso ¿no te ha hecho plantearte la maternidad ahora que tienes 34 años?

Va y viene. Esto de la música es un mundo caótico, no tengo tiempo ni para mí, no tengo tiempo ni de hacerme la manicura. El día que tenga niños es para hacer un parón en mi carrera y es una decisión muy dura de tomar.

Hablando de niños… Tú fuiste la niña de Operación Triunfo. Tenías sólo 18 años, ¿en qué pesó tu edad?

La noté en todo. Mis compañeros tenían experiencia y yo no tenía ninguna tabla. Acaba de terminar el instituto de las monjas y cantaba en el coro pero no tenía ninguna experiencia. La primera vez que me subí al escenario de OT me escondí en mi melena de pelo y dije ‘Dios mío, dónde estoy, qué miedo’ estaba cagá.

Ahora veo los vídeos y lo hago desde otro punto de vista. Veo a David Bisbal y digo ‘qué hijo de su madre, qué bueno era, cómo se movía en el escenario’ y yo estaba cagá. Y veía a Chenoa y decía ‘qué hija de su madre, mírala, que no titubea ni nada, la ves segura’.

Normal que saliera la quinta, no tenía ninguna experiencia y mis compañeros me superaban. Yo tenía que aprender muchísimo.

La salida ¿la recuerdas muy caótica?

Una locura. No puedes salir a la calle, no puedes comprar, todo el mundo te conoce. Pero oye, yo me lo pasé pipa. Me encantaba que la gente me saludara y me diera besos. Era muy divertido cuando entrabas en un centro comercial y seguridad te sacaba por la puerta de atrás, me lo tomaba como un juego.

Otros compañeros se aislaron, no querían salir y yo decía ‘a ver, tengo 18 años, no pienso quedarme encerrada en una casa ni en un hotel, ni de coña’. Decía, ‘necesito amigas en Barcelona’. Me hice amiga de una fan que tenía mi edad y le decía ‘sácame de fiesta’. Yo tenía 18 años, no quería quedarme encerrada, íbamos al cine, me iba a la playa…

Aunque fuera divertido tenías que empezar una carrera, ¿cómo sientes ahora tu primer disco?

Me produce ternura y a la vez veo a una chica super novata que estaba totalmente dirigida. A las dos semanas me fui a Londres para grabar en los estudios de Enrique Iglesias. Estaba totalmente desubicada. Pero cuando escucho ese disco tan dulce lo que me produce es añoranza de aquellos tiempos tan bonitos en los que no sabes nada.

Te fuiste a Londres con 18 años, menuda aventura…

Me dijeron, ‘estas son tus 13 canciones, te vas a Inglaterra’… yo no había salido nunca de España. ‘¿Con quién voy? Con estos hombres, ¿qué hombres?’ Y mi madre era como, ‘¿pero con quién vas? Ah, pues no lo sé’. Fue raro.

Pero no me he sentido explotada y volvería a hacerlo. Yo fui el conejillo de indias. Fue el primer talent show a nivel mundial y el primer disco que había salido de un reality show musical, fue el mío.

Soy la única que ha tenido portada en la Rolling Stone. Al ser la primera hice toda la prensa del mundo mundial.