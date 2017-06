Major Lazer saca tema con Camila Cabello, ¿canción del verano?

Major Lazer lanza un EP de seis colaboraciones de cara al verano.

El grupo liderado por Diplo queire volver a conseguir el éxito cosechado con Leon On, uno de los temas que más sonó en 2015.

Para ello se ha rodeado de artistas del nivel de Camila Cabello, J Balvin o Sean Paul y ha publicado Know Me Better, un EP que incluye ritmos de todo tipo: pop, electro, regaaetón, etc.

Este nuevo trabajo está inspirado en los “viajes a Pakistán, Cuba, África y Sudamérica de Major Lazer". Eso sí, el trío "sigue fiel a sus raíces insulares”.

Know No Better EP

Know No Better (feat. Travis Scott, Camila Cabello & Quavo)

Buscando Huellas (feat. J Balvin & Sean Paul)

Particula (feat. Nasty C, Ice Prince, Patoranking & Jidenna)

Jump (feat. Busy Signal)

Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar)

Front of the Line (feat. Machel Montano & Konshens)