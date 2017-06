¿Por qué es noticia que Blas Cantó “salga del armario”?

Es una de las noticias del día: Blas Cantó estuvo en Sálvame para presentar su single y pronunció las palabras de la polémica.

De momento nadie se ha metido en la cama de NINGÚN EX MÍO ni de ninguna ex mía

Sí, en pleno siglo XXI, año 2017, el joven cantante respondió con naturalidad a una pregunta de Lydia Lozano que decía algo así como si echaba de menos a alguna de sus ex.

Blas, con la sencillez y la cercanía que le caracteriza, corrigió a la periodista diciendo "un ex", unas palabras que han hecho que el artista se convierta en noticia por "haber salido del armario".

¿En serio esto es noticia? ¿Es noticioso que un joven cantante tenga "UN ex" o "UNA ex"? Blas, que se ha dedicado al mundo de la música desde el primer día que saltó a la fama, es una persona conocida por su profesión y no por otra cosa.

El joven acaba de lanzar su primer single en solitario, In Your Bed, y ha sido parte durante años de una de las boy bands más importantes de nuestro país.

En Tu Cara Me Suena, programa del que ha salido como flamante ganador, ha demostrado su versatilidad y ha dejado claro que es un artista de la cabeza a los pies.

¿En serio nos preocupa que sea gay o heterosexual? Quizá el problema radique en que se haga noticia una información como esta, que se viralice en redes su sexualidad cuando él ha hecho un comentario con toda la naturalizad y libertad del mundo. Precisamente con eso nos deberíamos quedar, con la libertad con la que Blas ha actuado.

Como aclaración final quizá sea necesario recordar que Blas no ha emitido ningún comunicado (ni falta que hace, claro) en el que hace pública su orientación sexual. Blas se dedica a promocionar su single, a cantar sobre el escenario y a demostrar su inmenso talento. Su orientación sexual no nos importa.