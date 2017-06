Guilty Gear Xrd Rev 2. 

Ante vosotros la actualización reglamentaria de la franquicia. Como cada peldaño que escala este juego, esta ‘Rev.2’ añade dos nuevos personajes al plantel; Answer, el Ninja de negocios y Baiken, la samurai tuerta del Guilty original.



Además, retoca los escenarios ya vistos y añade alguno nuevo, re-balancea al resto de personajes para crear un juego más justo a nivel competitivo y, por supuesto, convierte en jugables los personajes que en Revelator eran sólo accesibles como descarga digital. El paquete clásico de cada entrega que nos llega de la serie.

Si veníais de “Revelator” (la anterior entrega), tenéis la opción de comprar un nuevo disco o de actualizar digitalmente vuestra copia por el módico precio de 17 euros (la opción más sensata, sin duda). Si, por el contrario, “Revelator” era un salto demasiado pequeño para vosotros y os quedasteis con “Sign” (el Guilty Gear Xrd original), tendréis que lanzaros a por la versión completa del juego.

En cualquier caso, es conveniente que sepáis (si no os habéis dado cuenta ya) que Guilty Gear Xrd (y por ende, Revelator y Rev 2) es un juegazo; accesible para gente con ganas de machacar botones, un espectáculo visual como ningún otro que se disfrutará a dos mandos aún sin tener muchas tablas. Además, con su modo historia (que es una peli de anime, no se juega), su arcade, y un modo online excelente (y muy, muy competitivo); será un no parar para todos aquellos que quieran subir escalones en la pirámide alimenticia de Guilty Gear.