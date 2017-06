El hijo de Juanes preparado para sustituirle mientras su sobrina se incluye en una lista de narcos

Hubo un tiempo en el que Juanes optó por tomarse un descanso después de muchos años intensos y centrados en el trabajo para darle prioridad a su familia.

Casado con Karen Ramírez, la pareja tiene tres hijos, el más pequeño Dante que es una especie de clon del colombiano y no hablamos sólo del aspecto físico.

Una publicación compartida de JUANES (@juanes) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 8:09 PDT

Dante, que es así como se llama cumplirá 8 años el próximo septiembre y ya apunta maneras en esto de dedicarse a la música.

Su padre, orgulloso de él, ha colgado un fragmento de su clase de canto en el que podemos escucharle cantar You’ve got a friend in me de Randy Newman que forma parte de la banda sonora de Toy Story.

Y, sólo podemos decir, ¡cuidado Juanes! que tu hijo parece estar dispuesto a quitarte el puesto. Claro que por lo que podemos ver en su Instagram, lo suyo no será una historia a lo Julio y Enrique Iglesias.

Juanes adora a sus tres hijos y mantiene una buenísima relación con ellos como podemos ver en las muchas fotografías que publica con ellos.

Eso sí, el más musical es Dante que no es la primera vez que deja claro que tiene muy clara su vocación. Además de cantar toca algún que otro instrumento y desde bien pequeñito.

La otra cara de la moneda

Y si Juanes puede presumir de hijo, no podemos decir lo mismo de sobrina.

Su hermana Cecilia, que lleva más de dos décadas en coma, tiene una hija, Mariana Gallón Aristizábal, que es toda una campeona de rodeo (influencia de su padre).

Con ella mantiene muy buena relación y supongo que le habrá dolido ver cómo la Oficina de Control de Bienes Extranjeros la incluía en su lista de narcotraficantes internacionales tras asociarla con una banda criminal.

Al margen de la familia, Juanes está inmerso en la presentación de su nuevo proyecto, Mis planes son amarte, un álbum visual que pone a prueba su falsete.