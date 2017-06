Devuelve el coche que había robado… ¡al encontrarse un bebé dentro!

Sé que así, en principio, el titular puede parecer un poco extremo, pero hay que aclarar que están todos bien: la madre, el bebé y, sobre todo, el ladrón que al final no se tuvo que hacer cargo del bebé.

Todo sucedió en Marbella. Una madre dejo su Porsche aparcado en frente del negocio familiar. Bajó del coche 1 minuto para dejar una cosa y se dejó el coche con su hijo de 13 meses dentro y las llaves puestas.

Ese fue el minuto que el ladrón aprovechó para montarse en el coche, arrancar y llevarse el carraco.

¡Pero, oh sorpresa, el coche venía con regalo! Un bebe de 13 meses. El ladrón en cuestión se dio cuenta de que había un bebé cuando al rato empezó a oler a mierda fuertemente y pensó: a ver nervioso me he puesto, pero cargarme no me he cagao…

Miró hacia atrás y había un bebe sonriente como diciendo: “eres mi nuevo papá y me vas a cambiar, ¿no?”

En ese momento el ladrón, que tenía mucho miedo al compromiso, dejó el coche en su sitio y todos contentos.

¿Moraleja? Olvidaos de contratar un seguro a todo riesgo o de poner un cepo en el volante. ¡Un bebe a bordo es infalible! Un coche sí, pero un niño no lo quiere todo el mundo.