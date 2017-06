Los zombies de ‘Fear The Walking Dead’ ponen fecha a su regreso

Se acabó la espera. AMC estrena el próximo lunes en exclusiva la tercera temporada de Fear The Walking Dead, el exitoso spin off de The Walking Dead.

La serie zombie vuelve con un doble episodio el lunes 5 de junio a las 22:10 horas, pero no desesperes porque también podrás disfrutar de la ficción al mismo tiempo que los fans estadounidenses.

El canal de pago también estrenará en simultáneo a EEUU la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de junio, a las 03:30 horas, esta vez en versión original.

La sinopsis de la T3 de 'Fear The Walking Dead'

En esta tercera temporada de Fear the Walking Dead, las familias se reunirán en la violenta frontera de Estados Unidos y México. Con las fronteras eliminadas por culpa del fin del mundo, los personajes intentarán reconstruir no sólo la sociedad, sino también su propia familia. Madison vuelve a estar unida a Travis, pero Alicia está completamente devastada tras el asesinato de Andrés.