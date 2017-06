Jesús Castro publica una foto con su novia (y dijo que nunca lo haría)

Jesús Castro sigue siendo ese actor de ojazos azules al que parece que empiezan a encasillarle en papeles de delincuente metido en asunto de drogas.

Ahora está de actualidad por la serie en la que comparte protagonismo con Paz Vega, Perdóname Señor.

Si en lo que se refiere a sus papeles parece que hay poco cambio pero, sin embargo, en lo que tiene que ver con su vida personal, la cosa ha dado un giro de 360º.

“Os podéis pegar veinte años esperando que saque a mi chica y eso no va a pasar nunca”, dijo en una entrevista con Chance durante la presentación de la serie, “no por nada sino porque yo no tengo que pregonar mi relación ni nada”.

Así de tajante se mostró. “Hay que cosas que no tengo por qué hacer porque no me dedico a eso y no vengo de la tele, no vengo de decir quién es mi novia ni quién lo deja de ser”, añadía.

Una situación muy diferente a la que es su chica desde hace dos años, Anabel Hernández, pretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Se hizo popular cuando logró conquistar a Cristian al que luego vimos en Supervivientes. Reality que su por aquel entonces novia aprovechó para comenzar su relación con el actor.

Desde entonces Jesús Castro no ha pregonado su relación. “No entiendo las ganas de que suba una foto con mi pareja. Iréis a comisión, supongo… No entiendo ese punto de querer como hacerlo público y eso no va a pasar nunca”, decía no hace mucho en la misma entrevista.

Pero, como suele decirse: ‘donde dije digo, digo Diego’. Tras la emisión del segundo capítulo de su serie publicó una foto en la que dejaba claro con quién lo había visto y además de compañeros de profesión como Nya de la Rubia o Christian Sánchez, estaba su chica.

Así que, finalmente no hemos tenido que esperar 20 años para ver como Jesús publica una foto con su chica. ¿Será la última?... Esperemos que no.