El disco debut de Dua Lipa y lo nuevo de Halsey, novedades de la semana

Llevamos meses subiendo el volumen a la radio cada vez que escuchamos su voz. Dua Lipa ha llegado a lo más alto de las listas de éxitos sin tener todavía disco en el mercado. Hoy lo publica.

El álbum, homónimo, contiene algunos de los temas que hemos estado escuchando en bucle últimamente (Blow Your Mind, Lost In Your Light) y colaboraciones de lujo. Como Homesick, en la que trabaja con Chris Martin. (Dale al play arriba y disfrútala).

El de Dua Lipa es uno de los estreno más esperados, pero hay más. Rock, indie, electrónica. Estas son todas las novedades que te vas a encontrar a partir de hoy:

Halsey – Hopeless Fountain Kingdom

“De pequeña era una nerd de Marvel. Me encantaban los comics”, afirmó en una entrevista con la Rolling Stone. Halsey vuelve con segundo disco y una historia de viñetas bajo el brazo, la de una pareja perdida en el limbo. The Weeknd, Sia y Lauren Jáuregui la ayudan a contarla. ¡Atención! El disco contiene pistas adictivas, como este 100 letters:

U2 – The Joshua Tree 30th Anniversary

Uno de los discos más importantes del rock cumple 30 años pero cada vez que le damos al play sigue instalándose en nuestro cerebro con la misma fuerza. Where The Streets Have No Name o With or Without You se relanzan en esta edición especial y además las podrás escuchar en directo en Barcelona en la gira especial que te trae LOS40.

Saint Etienne – Home Counties

Los Home Counties son los condados que rodean Londres. Tras cinco años de silencio, Saint Etienne vuelve con su electrónica para ponerle la banda sonora a este donut que rodea la capital. Heather, el primer single, suena así:

Alt-J – Relaxer

Debutaron hace dos años y ahora encabezan carteles de festivales. El ascenso de los británicos ha sido antológico. Ahora buscan consolidarse con este segundo disco. Un álbum más conciso (solo tiene 8 pistas) en el que mezclan country y rock y le añaden su filtro vintage…

Dan Auerbach – Waiting on a song

El vocalista de The Black Keys publica su segundo disco en solitario en 8 años. “Es la historia completa de todo lo que amo de la música”, explica. Mark Knopfler colabora en el disco. Shine on me es el primer adelanto.

Sexy Zebras – LA POLLA

Sus letras polémicas no admiten censura. Por eso tienen un sello discográfico propio: Vagabundos Records, y con él han publicado todos sus discos. También este, el tercero. Rock duro, ritmazos y estribillos para cantar a grito pelado.

Roger Waters – Is this the life we really want?

Han pasado 25 años desde que el que fuera el líder de Pink Floyd publicase disco en solitario. En Amused to death (1992) desmenuzaba (musicalmente) el poder de la televisión. Ahora, en In this the life we really want? pone sobre la mesa la incertidumbre en la que vivimos. Dice que el disco es el sucesor de clásicos de Pink Floyd como The Wall.

The Kills – Echo Home – Non-Electric

Cumplen 15 años y lo celebran publicando este extended play, una colección en acústico con 5 pistas que han grabado en los Electric Lady Studios de Jimi Hendrix en Nueva York. Primer avance: esta versión del Desperado de Rihanna.