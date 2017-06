Esto es lo que piensa Luis Fonsi del 'Dorito' de Justin Bieber

Ocurrió hace unos días. Después de relanzar Despacito a lo más alto de las listas de éxitos, lo pillaron entonándola en un bar. Y se delató: Justin Bieber no se sabía la letra.

Pero, eso sí, salió del paso como pudo cambiando algunas palabras. De tal forma que Despacitó mutó a Dorito y solucionó el embrollo de las eternas estrofas en español con unos sencillos PA-PA-PA-PA.

Seguro que sus fans ya lo han perdonado, pero faltaba alguien por pronunciarse: el autor original de la canción. Luis Fonsi ha hablado de la particular versión de Bieber en una entrevista para la revista Rolling Stone.

¿Y qué ha dicho? Le ha quitado importancia. "El estribillo no es fácil de cantar, incluso para cantantes con un castellano fluido como el mío. Tiene mucha letra, es como un trabalenguas".

No, no hay movida. "Es un logro para la música latina que una estrella global como Justin Bieber se tome su tiempo para participar en la canción, y encima hacerlo en un idioma que no es el suyo. He hecho canciones en otras lenguas y sé lo duro que es", ha explicado en cantante.

¿Estará allanando el camino para futuras colaboraciones?