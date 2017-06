¡J Balvin, Pitbull y Camila Cabello tocan techo en la lista!

Relevo colombiano en lo alto de la lista: si durante los últimos siete días fue Shakira la que lideró el chart de LOS40 con Me enamoré, su paisano J Balvin recoge el testigo, acompañado, eso sí, de Pitbull y Camila Cabello, y el fabuloso single Hey ma.

El tema pertenece a la banda sonora de Fast and furious 8: no es habitual que una canción de una película obtenga tanta repercusión: como diría el añorado Luqui, ¡es la magia del musicine!

J Balvin ya había sido número 1 de LOS40 con temas como Ginza y Safari, este a dúo con Pharrel Williams.

Pitbull también tiene en su currículum la medalla de oro de nuestra lista: solo en 2011 la consiguió con tres temas, On the floor (con Jennifer Lopez), Give me everything (con Ne-Yo y Afrojack), y Rain over me (con Marc Anthony).

También lo había logrado más recientemente con International love (con Chris Brown), Dance again (también con J. Lo), ambos en 2012; Feel this moment (con Christina Aguilera) y Timber (con Kesha), en 2013; y We are one (con Jennifer Lopez) en 2014.

Para la maravillosa Camila Cabello es, en cambio, su primer número en la lista más importante de nuestro país. Los Harmonizers están de enhorabuena.

¡Felicidades a este trío de ases!