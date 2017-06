El vídeo por el que Gloria Camila no ganará ‘Supervivientes 2017’

A estas alturas del concurso, muchos son los famosos que se postulan para ganar Supervivientes 2017, pero no todos gozan del beneplácito de la audiencia. Todo parece indicar que este año será cosa de mujeres, aunque nunca se sabe en el reality más extremo de Telecinco.

Hasta este momento, Alba Carrillo, Laura Matamoros y Gloria Camila sonaban como grandes favoritas de la edición. Sin embargo, un vídeo emitido en el último Conexión Honduras podría arrebatarle el maletín para siempre a la hija de Ortega Cano.

Los robinsones de Honduras siempre muestran su cara más "teatrera" ante las cámaras, ya que en Supervivientes no se graba cada movimiento como sí ocurre en Gran Hermano. Esto imposibilita conocer la verdad absoluta de los concursantes y de la convivencia que se va desarrollando a medida que pasan las semanas.

Sin embargo, el destino es caprichoso y a veces nos regala algún que otro lapsus como el que protagonizaron GloriaK y Kiko este fin de semana. Concretamente, este par de enamorados fueron espiados cuando pensaban que no había cámaras alrededor. Error.

Los avispados profesionales de Supervivientes captaron como la pareja discutía después de que Gloria cuestionará el trabajo de su novio en la isla, lo que no tuvo en cuenta la celebrity es que el viceverso está nominado y podría ser expulsado el próximo jueves.

Esto hizo que Gloria Camila explotará y se fuera de la lengua. "Si te vas tú me voy yo después. Los odio a todos, a todos, le estoy cogiendo asco hasta a Juanmi", soltaba entre lágrimas. "Si no me sale del coño estar con ellos no estoy. Me caen fatal y no aguanto ni un puto día aquí más". Acto seguido, Kiko se percató de las cámaras y el telón volvió a subir.

Pincha AQUÍ para ver el momento en vídeo.