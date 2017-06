Pelayo Díaz se despide de David Delfín con una bonita declaración de amor

El 3 de junio de 2017 está marcada como una fecha cargada de tristeza en el calendario de la moda. Despedirse de David Delfín no ha sido fácil y menos después de haberlo hecho recientemente de su musa, Bimba Bosé.

Pero así es la vida, que te golpea pese a resistirte a ella con todas tus fuerzas. David lo hizo pero no lo consiguió y ha dejado un hueco imposible de llenar en la moda española.

Una de sus parejas sentimentales con la que seguía manteniendo muy buena relación fue Pelayo Díaz, el estilista que ha logrado despuntar gracias a la televisión y el programa Cámbiame.

Él también se pasó por la capilla ardiente abierta en el Museo del Traje para despedirse aunque también quiso hacerlo por redes sociales, el medio que le ha ayudado a ser quién es hoy en día.

“David, has sido la persona más maravillosa que he conocido en mi vida”, comienza diciendo.

Y hace hincapié en lo mucho que compartieron durante su relación. “Te vas pero me dejas tantos recuerdos felices, tantas risas juntos, tantas miradas cómplices, tantos viajes, tantos momentos secretos”, enumera.

Y si nadie dudaba de su talento, pocos eran los que lo hacían de su persona y Pelayo lo ha querido dejar bien claro, por si acaso. “Todos saben que tenías un gran talento pero eras aún más especial como persona. Has unido a tanta gente, gracias a ti somos tantos los amigos que nos hemos conocido y que nos queremos porque tú nos presentaste”, añade.

Y llegan las promesas, esas que se hacen cuando el dolor es fuerte y uno está destrozado. “Te voy a recordar siempre, nunca te voy a olvidar Tesoro mío. Mi teniente, mi capricho andaluz, mi Nobody. No encuentro el significado a tanto dolor. No entiendo qué sentido puede tener que alguien como tú nos deje tan pronto”, anuncia.

Y en un momento tan difícil Pelayo no ha dudado en hablar desde el corazón y desde lo más íntimo de una relación que supuso tanto para él.

“Eras valiente, fuerte y no temías a nada ni a nadie. Y cuanto me has enseñado sin que te dieras cuenta pero he tomado nota de todo David. Cuando hablabas se me paraba el mundo, cuando me tocabas se me paraba el corazón pero cuando me miraste con aquellos ojos por primera vez me robaste el alma David… Te has llevado un buen pedazo de mí contigo, amor de mi vida. Solo puedo decirte, una vez más, gracias. Siempre tuyo. No-one”, terminaba.

Y esa tristeza, ese desgarro con el que habla Pelayo es el que sienten los que le conocieron. Y los que pasaron por su vida y le admiraron tampoco han querido dejar pasar la oportunidad de despedirse.

Desde actores como Antonio Bandras, Paz Vega, Hugo Silva, Paco León o Paula Echevarría a cantantes como Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Alaska o Marta Sánchez… Políticos, presentadoras de televisión, socialités... todos han querido decirle adiós.