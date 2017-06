Prepara tus exámenes con LOS40 WORKING, la radio online para concentrarse

¿Una semana dura? Los exámenes están a la vuelta de la esquina y es momento de concentrarse. Si ya has empezado con la temida selectividad (a.k.a. EvAU) solo podemos desearte suerte y ¡buena música!

Estudia al ritmo de LOS40 WORKING, la nueva radio temática de LOS40 para trabajar o estudiar. Melodías ideales para mantener la concentración, con temas de Adele, Sam Smith, SIA o Bruno Mars.

Te proponemos 9 razones para preparar tus exámenes con LOS40 Working, una de las nuevas radios online de LOS40.

Adele - When We Were Young. Uno de los singles extraídos del último disco de la artista, 25.

The Police - Every breath you take. Probablemente la canción más icónica de la banda de Sting.

Sam Smith - Stay with me. Un clásico del británico.

Lukas Graham - You are not there. Una conmovedora balada que el líder de la formación compuso a su padre.

Rihanna - Stay. Incluida en su disco Unapologetic y compuesta por Mikky Ekko es una de las grandes canciones de la barbadense.

Niall Horan - This town. El debut en solitario del ex One Direction es una de las canciones más emocionales que hemos escuchado en los últimos meses.



Bruno Mars - That’s What I Like. Con su último disco, el hawaiano está removiendo los cimientos del moderno R&B y esta canción es prueba de ello.

P. Diddy, 112, Faith Evans - I'll be missing you. Un clásico del pop urbano.

Miley Cyrus - Malibu. Miley vuelve a sus raíces con su nuevo single para 2017, una canción capaz de transportarnos a cualquier lugar... por ejemplo, Malibú.