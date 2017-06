Need for Speed Payback y Fifa 18, en camino

Queda poco para el inicio de la feria de videojuegos E3 2017 de Los Ángeles pero Electronic Arts ha puesto sobre la mesa dos de sus grandes apuestas para este año: Need for Speed Payback y Fifa 18.

Need for Speed Payback

Need for Speed Payback cuenta con una campaña para un jugador que narra las hazañas del expiloto de carreras Tyler Morgan. Una traición le obligó a exiliarse y ahora es el momento de la venganza. Tyler debe juntar de nuevo a su banda, ganar una carrera imposible y derribar a La Casa, un cartel que controla los casinos, los criminales y la policía de la ciudad. Pero no va a ser nada fácil.

Los coches de Need for Speed Payback se dividen en cinco clases: Carrera, Derrape, Todoterreno, Aceleración y Escape. Sea cual sea tu objetivo, vas a necesitar el coche que más se ajuste a lo que buscas. Personaliza la estética de tu coche y ponlo a punto. Tu garaje estará mejor que nunca. Gana o compra los últimos repuestos y convierte los coches en las mejores máquinas de conducción.

Mantén los ojos bien abiertos cuando explores el valle Fortune. Puede que te encuentres un coche abandonado y lo conviertas en tu nuevo proyecto. Haz que cobre vida: convierte tus chatarras en un supercoche único y personalizado. El valle Fortune es tu propia zona de juego cargada de acción. Corre por los distritos glamurosos de Silver Rock sin olvidarte de las zonas lúgubres, atraviesa el árido desierto Liberty, ábrete paso entre derrapes por el monte Providence y desafía a la muerte en saltos de infarto repartidos por todo Silver Canyon. La diversión nunca muere en el valle Fortune. Arriésgate el doble para conseguir más recompensas. Clava los momentos de velocidad y estilo para conseguir REP extra y acumular multiplicadores. Ve al límite para aumentar tus ganancias o conseguirás que te atrapen. Enfréntate a desafíos que suben el listón de las carreras. Gana la carrera y el desafío para multiplicar tus ganancias. ¿Crees que eres el más rápido y que puedes jugarte tu reputación? El nuevo Autolog muestra las mejores puntuaciones de tus amigos en la historia principal y el resto de actividades. El derecho a presumir está en juego... y solo tendrás que pulsar un botón. Need for Speed Payback llegará para todo el mundo el 10 de noviembre a Xbox One, Playstation 4 y PC Fifa 18 Este lunes 5 de junio Electronic Arts presentará el primer tráiler de uno de los juegos que siempre conquistan las listas de ventas de todo el mundo: Fifa 18. El evento EA Play 2017 que tendrá lugar en Hollywood como acto previo al E3 nos desvelará las nuevas ligas y características del juego que llegará en septiembre para Xbox One, PlayStation 4 y PC.