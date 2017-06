Britney Spears y sus problemas con la máscara

Show must go on. Ese es el lema que rige en el mundo del espectáculo y que todos los artistas cumplen a diario y si no que se lo pregunten a Britney Spears.

La Princesa del Pop desembarcó en Japón hace unos días donde arrancó su mini-gira por los países asiáticos pero su estreno no ha estado exento de problemas.

Como podéis ver en el vídeo sobre estas líneas, Britney Spears realizaba su habitual número de pole dance al ritmo de uno de sus grandes éxitos, I'm a slave 4 u, cuando la máscara se le queda enredada en el pelo y el micrófono.

La música (y su voz) sigue sonando en el abarrotado Osaka-jō Hall mientras los asistentes al show observaban como Britney intentaba deshacer el nudo en que se había convertido la máscara, su pelo y el micro.

No han faltado las críticas de los detractores de la cantante a la que acusan de usar excesivamente el playback en sus shows. Sus defensores argumentan que Britney ha trasladado a Asia un espectáculo muy similar al que ofrece en Las Vegas y que es uno de los shows más vistos del planeta protagonizado por un icono mundial de la música.