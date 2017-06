Este es el lado más turbio de Pablo Rivero

Lleva 15 años siendo Toni Alcántara y se ha convertido en un miembro más de muchas familias que han seguido la historia de Cuéntame durante todo este tiempo.

Pero hay vida para Pablo Rivero más allá de esa serie y entre sus múltiples proyectos nos presenta ahora su ópera prima, no como director sino como escritor de novela negra.

No volveré a tener miedo poco tiene que envidiar a otros best seller como La chica del tren y eso es porque lleva años dándole vueltas a una historia muy compleja de escribir y apasionante de leer.

“El problema ha sido ordenar todo ese material. Quería que todo tuviera un por qué”, explica, “y me gusta meter pistas”.

Entre sus referentes hay series como Twin Peaks “que la vuelves a ver y descubres cosas”, admite. “La novela tiene trabajo detrás de que si llegas al final y la vuelves a leer desde el principio dices ‘si me lo estaba diciendo’”.

Se tomó un año de retirada de la tele para centrarse en este debut que nos muestra su lado más turbio, el que ambienta la historia de una familia desestructurada en los 90 con un final trágico.

Uno de ellos mata al resto de la familia y Pablo nos relata sus últimos siete días de vida, las que nos dan las claves para entender, que no justificar, un hecho tan brutal.

“He intentado hacer el libro que a mí me gustaría leer”, explica, “y que no te suene a 20 que ya has leído”.

Es una novela con mucho juego de idas y venidas y ambigüedades que te despistan.

Tenía miedo de que el lector se sintiera manipulado o que el final no cumpliera las expectativas.

Es más de llegar al final en plan ‘¿cómo no me di cuenta?’.

Esa es un poco la moraleja. Cuando sucede un hecho así dices ¿Nadie se dio cuenta? ¿Nadie sabe lo que pasaba en esa casa? A veces piensas que algo se podía haber evitado.

Aquí el detonante cuesta creer que sea real.

Tuvo un detonante real en cuanto a sensaciones y localizaciones y recuerdos que yo tenía de una época. Tiene más que ver con el juego que con una experiencia real mía.

Real tiene lo de la parte final cuando Raúl tiene un sueño y se levanta… yo viví algo parecido en casa viviendo con mis padres. Tuve un sueño y oía unos gritos. Tuve una pesadilla y me levanté sin saber si el sueño era real o no y oí un ruido. Por un momento tuve el pensamiento de creer que de verdad había pasado algo al otro lado del pasillo.

A partir de ahí empecé a construir la historia final de terror, pero la novela va más allá.

Qué miedo…

A mí me encanta el terror y meter miedo pero soy muy miedoso. Hay gente que dice que es contradictorio, pero no.

Entonces la parte de terror viene de algo real.

Sí, y a partir de ahí fui buceando en recuerdos que yo tenía de domingos tristes, de tener que pasar por un descampado para coger un autobús, del programa Quién sabe dónde y los casos reales… intenté conectar con los momentos más grises.

Uno de ellos tiene que ver con una ruptura, ¿no?

Cuando escribí el personaje de Laura sí había tenido una ruptura y sí es verdad que ahí me metí mucho, en su momento, pero te estoy hablando de 2008-2009.

Ahí sí buceé mucho en lo que es intentar seguir adelante, en el valor del tiempo como cuando parece que ha pasado una eternidad y sólo ha pasado un día, cuando un día estás mal y al siguiente estás genial… No había móviles y estabas todo el día maquinando sobre lo que estaría haciendo… pero me pilla tan lejos.

Pero hay que aclarar que no está basada en un hecho real.

No, traté de divertirme con las series y la literatura que me han gustado y que juegan con hechos reales para inventarme un falso hecho real que fuera representativo de una época.

Tiene mucho de Twin Peaks, una casa en la que ninguno es lo que parece, todos tienen una doble vida. El hecho en sí es lo de menos, importa lo que les ha llevado a ello.

Damn Good Coffee #TWINPEAKS @kyle_maclachlan #referencias #icon #buendía Una publicación compartida de Pablo Rivero 🎬🖋 (@pabloriveroficial) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 4:27 PDT

Hay muchos asuntos turbios que rodean a la historia y que no voy a enumerar para no hacer spoiler pero, no te has dejado de nada.

Sí, qué te voy a decir… todo esto fue saliendo un poco porque al principio lo que yo quería contar es cómo los niños perciben los malos tratos mal entendidos. No siempre tienen toda la información y a veces cuando la mujer grita piensan que ella tiene la culpa.

Y a partir de ahí desarrollé todo. No quería que fuera morboso ni que fuera como una ficha policial.

No será morboso pero sí es muy crudo.

Para mí lo importante es la psicología de personajes, soy actor. Leo mucha novela negra y en las últimas, tipo La chica del tren y Perdida triunfa la psicología del personaje.

Toda la vida he estado obsesionado con Psicosis no sólo porque uno apuñale a otro en la ducha sino por el qué le lleva a eso.

Para mí era importante desarrollar eso, ver en una familia disfuncional qué taras hay. Y, sobre todo, jugar con el determinismo en el sentido de lo diferente que es nacer en una familia o en otra, lo que te marca, el lugar dónde nazcas, el cariño que recibas… y lo importante que es la sangre.

¿Buscando la provocación?

No, de hecho no me gusta que se diga todo lo que hay de problemática porque va a la contra. Incluso en lo sexual he intentado limar y quitar.

Pero lo sexual está muy explícito.

Sí, pero creo que tiene que estar, no está por provocar. La novela son los 90 y es una época en la que teníamos mucho menos miedo a decir muchas cosas. Ahora no se puede decir nada, todo son eufemismos y todo el mundo sale dañado. En los 90, el cine, el erotismo lo recuerdo más fuerte o más libre que ahora.

En los 90 el cine y el erotismo lo recuerdo más fuerte o más libre que ahora.

Además, tú, que sabes el final, sabes que la parte sexual, en la familia es el detonante de todo. Si ves el personaje de Raúl cuando lo sabes todo puedes llegar a entender el porqué de lo que hace.

Es muy cinematográfico, ¿te has planteado una adaptación?

Creo que podría ser una serie muy buena. 7 días de ficción sabiendo que mueren en el séptimo capítulo.

¿Qué personaje te gustaría hacer?

Nico, me gusta ese personaje.

Decides darle a la madre tu profesión, la de la interpretación, ¿querías transmitir algún mensaje de las dos caras que tiene?

Para que una historia llegue tiene que tener cosas tuyas. Es mi punto de vista sobre la profesión. El personaje de Laura habla del caso de muchas mujeres en los 90 en los que todavía no había mucha apertura.

Una época en la que ella aunque era muy echada para adelante y se quiere comer el mundo, al final acaba atada a un hombre, del que se enamora locamente, y por el que hace de todo. Aparca su vida y llega a tener dos hijos que nunca ha llegado a querer.

Y hablas de esa idea que había entonces de que un actor tenía que hacer cine, no televisión.

Ahora ya está superado, pero yo lo viví. A mí me ofrecieron presentar una cosa y el presentar estaba reñido con ser actor. Yo tenía que pedir perdón todo el rato.

Es muy llamativo porque en esa época muy buenas actrices presentaban: Maribel Verdú, Emma Suárez, Carmen Maura, las grandes estaban en televisión.