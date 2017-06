6 consejos para elegir una buena sandía

Hoy en #Chef40 te damos unos consejos para elegir la mejor sandía de la tienda, la más dulce y la más sabrosa.

Esta mañana me he preparado un zumo de sandía para desayunar. Me ha gustado tanto que me he hecho otro para la merienda y quería compartir con vosotros la receta:

Ingredientes: Sandía - Receta: Parte la sandía y tritúrala

Ya está, eso es todo.

Ahora arranca la época de la sandía. Suele llegar a su mejor punto a finales de primavera y principios de verano, pero la mayoría de los agricultores plantan de una manera escalonada para no obtener todo el fruto a la vez. Así consiguen no saturar el mercado, que los precios caigan de golpe y que tengamos sandía hasta finales de septiembre

Hay algunos productores que para conseguir los mejores precios, adelantan la cosecha y cortan antes de tiempo, así que debes ser muy cauteloso a la hora de elegir tu sandía.

Por eso hoy quiero darte unos consejos a la hora de elegirla y que no te lleves una bola insípida ni una sandía que no esté dulce.