Así será la secuela de la que más se está hablando. 

En este momento que vivimos de remakes, reboots y revivals ya estábamos echando de menos a Tom Cruise. Quien fuera uno de los actores más cotizados allá por los 80 y principios de los 90 tiene en su cartera grandes títulos que todos recordamos y entre ellos se encuentra Top Gun que volverá a los cines 31 años después de su estreno con una segunda parte.

Lo que sabemos hasta el momento es lo que Tom Cruise ha ido diciendo en la promoción de su nueva película, La Momia, y por el momento mucho no es. Eso sí, no se llamará Top Gun 2 sino que tendrá otro título, Maverick.

Así lo ha reconocido Cruise pero no ha sido el único en hablar. También lo ha hecho Val Kilmer, quien le diera la réplica en 1986 a Cruise, asegurando que él también estará en el proyecto.

Val Kilmer se encuentra en plena batalla contra el cáncer de garganta que no quiso tratar por cuestiones religiosas pero ha asegurado que estará dentro de la película que se comenzará a rodar en 2018.

No sabemos todavía si Meg Ryan se apunta al plan ni tampoco si el Take my breath away que tan popular se hizo gracias a la película volverá a formar parte de la banda sonora. Seguiremos muy de cerca el desarrollo de esta película.