No contento con haber puesto su primer álbum en solitario, Chalk dreams, en el primer puesto de los más vendidos en España, Carlos Marco ha debutado como solista en la lista de LOS40 con When the mind wanders.

Tuvimos la suerte de vivirlo con él en el estudio. Aunque venía con algo de sueño, el componente de Auryn se mostró tan encantador y gracioso como siempre y nos dejó algunas frases para el recuerdo.

Como cuando le dijo a Tony Aguilar: "La gente me está dando un calor increíble. Vivir este momento es súper especial y no tiene precio". (Mira la entrevista completa en este vídeo.)

Aprovechando su visita, nos contó en primicia que va a publicar con EP de remixes de When the mind wanders. "Uno más latino, otro más electrónico y quiero hacer también la versión acústica", dijo. ¡Qué ganas de escucharlo!