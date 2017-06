Así es el discurso de Bob Dylan que le permite cobrar los 819.000 euros del Nobel

Bob Dylan ya aceptó (aunque a través de una tercera persona, Patti Smith) el Premio Nobel de Literatura que le fue asignado el pasado octubre.

Ahora, además, lo cobrará.

Con cuatro meses de retraso y cuando estaba terminando el plazo para hacerlo, el cantautor ha enviado a la Academia Sueca el discurso de aceptación que es imprescindible para poder recoger los 819.000 euros a los que asciende el galardón.

El discurso, que ha sido distribuido en YouTube, solo muestra una foto fija del artista y un audio de 27 minuto con su voz.

Pese a que Dylan, conocido por su caráter irascible, ha exhibido públicamente su (supuesto) desinterés por este reconocimiento, lo que está claro es que la Academia Sueca no le guarda rencor: la institución ha calificado el discurso de "extraordinario " y "elocuente".

Mira aquí algunas del las frases de ese discurso con el que el artista se jugaba más de 800.000 euros (arriba, puedes escucharlo íntegro) y que se centra en las conexiones entre su música y la literatura, así como en sus ídolos más tempranos:

Un primer icono: Buddy Holly

"Si tengo que ir al principio de todo, supongo que debería empezar con Buddy Holly. Buddy murió cuando yo tenía 18 años y él, 22. Desde el momento en que le escuché, me sentí identificado con él (...). Buddy tocaba la música que me apasionaba, con la que crecí: country, rock 'n' roll, R&B... Hay distintas ramas que él unió en un solo género. Buddy escribió canciones que tenían bellas melodías y versos imaginativos. Y cantaba genial. Él era todo lo que yo quería ser".

Libros imprescindibles



"Don Quijote, Ivanhoe, Robinson Crusoe, Los viajes de Gulliver, Historia de dos ciudades... son típicas lecturas del colegio que te daban una manera de ver el mundo, entender la vida y observar la naturaleza humana (...). Cuando empecé a componer canciones y escribir letras, usé todo eso. Y los temas de esos libros fueron encontrando el modo de colarse en muchas de mis canciones".

En busca de la diferencia

"Quería escribir canciones que fueran distintas a todo lo que había escuchado, y esos temas tomados de los libros fueron fundamentales para lograrlo. Hay tres libros en especial que me han obsesionado desde pequeño: Moby Dick, Sin novedad en el frente y La Odisea".

El significado no es lo más importante

"Si una canción te conmueve, eso es lo que importa. No necesito saber qué significa. He escrito todo tipo de cosas en mis canciones y no me voy a preocupar sobre lo que significan todas ellas"

Lo que separa las canciones de las obras literarias

"Las canciones no son como la literatura. Ellas están pensadas para ser cantadas, no leídas. (...) Y espero que algunos de vosotros tengáis la oportunidad de escuchar estas letras en la forma en la que fueron ideadas: en concierto o en un disco o como la gente escucha ahora la música. Vuelvo a echar mano de Homero, que dijo: "Canta en mí, oh, musa, y cuenta la historia a través de mí".