¿Es esta la canción más odiada del momento?

La mayoría de medios musicales de todo el mundo hace listados con los vídeos más vistos del año y de la historia en plataformas como Youtube pero pocas veces se hacen sobre las canciones más odiadas del momento.

¿Y cómo saber que una canción no gusta? Pues esta plataforma permite a sus usuarios utilizar el botón de 'No me gusta' para mostrar su disconformidad con un estilo musical, con un videoclip o con un contenido...

Y así es como Bianca Heinicke, también conocida como Bibi H, ha conseguido en solo un mes convertirse en el sexto contenido peor valorado del canal de vídeos en sus más de 10 años de vida (un ranking que sigue liderando Baby de Justin Bieber con 7 millones).

How it is (wap bap) es el título de la canción que ha conseguido este 'dudoso' honor pese a que en su país, Alemania, está gozando de bastante popularidad.

Gracias a ello, el vídeo más odiado del momento acumula casi 35 millones de reproducciones en poco más de un mes.

¿Qué os parece a vosotros? ¿Os resulta odiosa o pensáis que es todo una campaña?