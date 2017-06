La “mirada universal de alcance personal” de Love of Lesbian hipnotiza Madrid

Arturo Paniagua y parte de Love of Lesbian durante la charla previa / LOS40

Arturo Paniagua ha sido el gran maestro de ceremonias en esta cita tan especial. El presentador daba la bienvenida al grupo, una formación que ya acumula 20 años de trayectoria.

Estas han sido las palabras de Santi Balmes, unas declaraciones que no pueden definir mejor a su grupo. Llevan dos décadas acompañándonos en festivales y en conciertos por toda España.

Una charla entre amigos que ha dado paso a un show lleno de magia, luz y mucha sensibilidad.

Santi Balmes durante el concierto / LOS40

Love of Lesbian ha comenzado interpretando Cuando no me ves, ha seguido con Bajo el Volcán y después ha apostado por el clásico que nunca falla: Allí donde solíamos gritar.

Niña Imantada, Los Males Pasajeros y Segundo Asalto han sido los temas con los que Santi Balmes y los suyos se han metido en el bolsillo a todo el público. El calor ha comenzado a notarse en el ambiente y ya no ha habido vuelta atrás, a la música no la para nadie.

Aplausos, gritos y hasta alguna lágrima nostálgica. Sentimientos a flor de piel sobre el escenario y en todo el Teatro Barceló de la capital.

El público ha estado entregadísimo durante todo el show / LOS40 1999, Belice, IMT y el mítico Club de fans John Boy han tomado su lugar en el espectáculo. Temas con los que la gente ha enloquecido, no ha parado de saltar y de cantar sin cesar. Manifiesto Delirista... Y qué otra sino que Incendios de Nieve. Eso sí, a pesar de las intenciones, en ningún momento del show ha habido un atisbo de frío. Al contrario, Santi Balmes ha incendiado (y no precisamente de nieve) el Teatro Barceló. Fuego y sudor en una noche histórica. Tras este tema ha sido el turno de Domingo Astromántico, canción con la que ha comenzado la recta final. Oniria e Insomnia y Planeador han sido los dos últimos temas de este concierto. Un broche final de oro auténtico para un LOS40 Básico Opel Corsa irrepetible. Love of Lesbian sobre el escenario / LOS40 Como dice una de las canciones más conocidas del grupo catalán, Love of Lesbian nos ha conquistado con su música, una música de "mirada universal y alcance personal que nos hipnotiza con su verso letal". Sí, aunque cualquiera se niegue infinitas veces, Love of Lesbian lo vuelve a conseguir. Siempre acabas asumiendo eso de "y ahora ya soy, y ahora ya, ya lo soy. Y ahora ya soy, otro fan de John Boy"



