¡Un verano de fotografías!

Recuerdos únicos que no se repetirán

Un verano sin piscina, sin bañadores, sin playa o sin mojitos no es un verano, pero tampoco sería un verano normal si en pleno siglo XXI no hicieses uso de tus dispositivos para presumir en las redes sociales. Hoy te queremos dar algunos motivos por los que hacer fotos, no es algo tan tribal como podría parecer. Y entre esos motivos, nuestros mejores descuentos extra en toners, papel y tinta. Así que pequeños Robert Kappas, preparad vuestros dispositivos fotográficos, ¡Summer is comming!

Por ti mismo

Esa es la primera y la mejor de las razones.

En realidad, todo lo que hagamos en la vida hay que hacerlo por uno mismo, pero realmente el valor de encontrar fotos viejas, es prácticamente insuperable.

Las fotos son algo más que ese trozo de papel impreso, en ocasiones conllevan recuerdos muy fuertes y en otras, alguna notita escrita a mano en la parte trasera.

Con el paso del tiempo agradecerás haber guardado ese recuerdo del viaje de amigos, de la ruta que hiciste con tus amigas en auto caravana o de aquel Interrail y eso no está pagado.

¡Y nos agradecerás este post que te lo recordó!

Por las herramientas de las que dispones

Las fotos que tienes en la Costa Brava o en La Manga de cuando eras pequeño eran toda una aventura. Conseguir enganchar el carrete, cerrar el dispositivo, evitar que se velase y finalmente que los amigos del revelado no hiciesen ningún estropicio en la obra de arte de tus padres. Hoy desde el móvil podemos acceder a sistemas de edición de todo tipo, quitar el rojo de los ojos, ponernos tatuajes, quitarnos la quemazón que nos da ese look alemán en Mallorca y ponernos los ojos azul turquesa. Bueno, eso quien lo necesite… Porque ese sitio merece la pena No sería la primera vez que una pareja o grupo de amigos vuelve de Egipto con un millón de fotos de fiesta y ninguna de las Pirámides. ¡Terrible! Y no hace falta irse tan lejos. España es uno de los lugares con mayor bagaje histórico, cultural y paisajístico del planeta, ¡no dejes de aprovecharlo! Nunca sabemos cuándo va a ser la última vez que vuelvas a ese sitio, y estamos seguros de que querrás tener recuerdos palpables de aquella visita o aquellas vacaciones. Y porque en el salón de casa, no entran virus Esta y la primera son sin duda lo más importante. No existe Snowden, virus o Wkileaks que sean capaces de borrar los archivos de tu salón de casa. La nube está muy bien, pero sin duda las mejores fotos están en las estanterías y neveras de España. No hay filtración de Putin que sea capaz de entrar en tu casa y destruir esa foto, ni Instagram o Tuenti que nos abandone, por eso, la foto de tus padres en la playa del 83 sigue ahí, exactamente en el mismo sitio que la colocaron cuando volvieron de la playa. En definitiva, las fotos son recuerdos a veces únicos que debemos cuidar por eso y como el dinero de las abuelas y abuelos de este país, el mejor sitio es debajo del colchón… ¡Y en el salón de casa!