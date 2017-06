Las frases más inspiradoras de Camila Cabello

Camila Cabello y sus frases más inspiradoras.

Ella es una de las cantantes con más futuro en el panorama musical en el mundo. Su marcha de Fifth Harmony no solo le ha valido para lanzar su carrera en solitario, si no para convertirse en toda una estrella y demostrar al mundo lo mal aprovechada que estaba en la girlband.

Canta como pocas artistas de su edad pero también sabe hablar. Y ¡cómo lo hace! Es motivo de inspiración para muchos jóvenes que la siguen y ella es consciente de esa carga que le ha venido dada por dedicarse a la música.

Hoy hemos recopilado las mejores frases de la artista, tanto sobre el amor, la familia y la vida. Camila habla si pelos en la lengua.

Busca entre ellas con cuál te sientes más identificado/a y aplícatela a tu vida cuando la necesites.