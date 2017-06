Love of Lesbian: "Siempre nos cuelgan el sambenito de tocar en todos los festivales"

Toda esta historia comienza con la presentación ante de la prensa de El Poeta Halley hace un año y tres meses. Ahí charlé con la banda sobre el escenario de la Sala El Sol sobre un disco que ni ellos mismos imaginaban iba a ser el gran hito de su carrera y la confirmación de lo que llevábamos años viendo muchos: Love of Lesbian no es una banda, es prácticamente un sentimiento.

Quién mejor que Santi Balmes, cantante y compositor, para describir lo que significa Love of Lesbian: “Somos la típica banda que es el amigo que tienes al lado cuando vas muy muy borracho, con el que ríes y lloras por la calle. Nuestro punto fuerte no es la parte más festiva, probablemente es la más romántica y emocional. En ese sentido tenemos cierta bipolaridad, no creo que haya bandas que en un solo disco te hagan reír a carcajadas y emocionarte”.

Tras ganar dos premios en LOS40 Music Awards, meter en la lista de LOS40 varias canciones de este disco, ser número uno en ventas dos semanas consecutivas, ganar un Grammy Latino y actuar ante casi medio millón de personas en los festivales del último año, Love of Lesbian tenían un nuevo reto histórico: Subir por primera vez al escenario LOS40 Básico Opel Corsa, esos conciertos que todos vimos alguna vez por la tele o incluso compramos un disco. Y allí nos esperaba el Teatro Barceló de Madrid.

“Sinceramente no imaginábamos que esto podía pasar. No creíamos que con este disco nos iba a dar alegrías tan diversas. A veces subestimamos la capacidad del oyente sin quererlo”, me cuenta sobre el escenario Juli Saldarriaga, guitarra de la banda. “Todos estamos evolucionando, no sólo nosotros. El público también está evolucionando”, remata.

En el calendario quedan conciertos por México o Perú, unos pocos festivales de verano en España, y los cierres de gira en Madrid (18 de noviembre, Wizink Center) y Barcelona (24 y 25 de noviembre, Sant Jordi Club). Este último concierto de la Ciudad Condal será especial porque además ese día también es el cumpleaños de Santi. Pero estos conciertos también tendrán un gran trabajo escénico detrás: “Tendremos pantallas, proyecciones y unos cuantos invitados que aún no podemos adelantar”, me adelanta Juli.

También por delante una nueva experiencia para el grupo: En septiembre se presenta en el Festival de Cine de San Sebastián una película para la que Love of Lesbian ha hecho la banda sonora, que incluirá dos canciones nuevas y unos 15 temas conocidos de la discografía del grupo.

“De enero a mayo del año que viene vamos a dejar de hacer conciertos aquí. Intentamos lidiar con esa cierta erosión que tiene la banda en España porque luego nos cuelgan el sambenito de que estamos en todos los festivales. La gente ya tiene ese chip integrado, incluso se nos acercó un tipo en Menorca se creyó aquella broma de El Mundo Today”, dicen resignados.