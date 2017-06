Soraya: “Compraos un perro y daos un paseíto, amargadas”

Desde que nació Manuela, la primogénita de Soraya, la cantante ha tenido que aguantar crítica tras crítica por su labor como madre.

Parece que hay muchas mujeres que no están dispuesta a pasarle una y ya desde la primera semana le echaron en cara que saliera a cenar con su pareja dejando a la pequeña con los abuelos siendo una recién nacida.

Aquello no fue suficiente y las críticas han seguido y ella, aunque tiene una paciencia infinita, ha terminado estallando. “Algunas de vosotras me habéis escrito por privado diciéndome que pobrecita niña y que no os hace gracia”, escribía en Instagram Stories, “compraos un perro y daos un paseíto, amargadas”.

Todo sucedió a lo largo de una tarde en la que decidió divertirse con su niña probándole diferentes pelucas. Un momento madre-hija que no todo el mundo entendió.

“Por favor, no perdáis el tiempo en este Instagram, no sois bienvenidas. Éste es un espacio para personas normales y con educación que se pasan por aquí para compartir cosas y no tocar los huevos”, acabó pidiendo ante el aluvión de comentarios negativos.

El enfado vino a raíz de un comentario de una usuaria que se metía con su decisión de darle a Manuela biberón en lugar del pecho.

“Que no le e el biberón es porque Dios no me ha dado leche en las tetas, algo que decir?”, respondía. Y es que, además, no era la primera vez que salía este tema a relucir.

Ya desatada y completamente liberada al respecto se subió al coche y desde allí mandó varios recaditos: “Dedicaos a vuestros hijos y dejadnos en paz a las ‘malas madres’. Recordad que no tenéis derecho a coger el teléfono móvil u os convertiréis en malas madres, como el resto”. En todo momento tiró de ironía y así es como terminó su discurso: “Últimamente estaré muy guerrillera. Serán las hormonas. Las que no tuve durante el embarazo me están viniendo ahora. Y me vienen estupendamente, en un momento perfecto”. Parece que Soraya no está dispuesta a pasar una más. Los que la apoyan y no entienden este linchamiento ya están deseando ver lo que está preparando para el primer cumple de su hija. Cuál es vuestra Manuela favorita?❤️ 1-unicornio 2-Daisy 3-Sirenita 4-celia Cruz 5-Princesita 6-Rusita Una publicación compartida de Soraya Arnelas (@soraya82) el 1 de Jun de 2017 a la(s) 9:16 PDT