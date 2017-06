May R Ayamonte: “Es difícil mantener una relación de poliamor por la educación que nos han dado”

De nadie, así se llama la nueva novela de May R Ayamonte, una onubense de 20 años que lleva escribiendo desde los 12.

Tiene casi 100.000 seguidores en su canal de youtube y eso que no es de videojuegos, ni de belleza ni de ningún tema que suelan tratar las it girl o influencer de moda.

Lo suyo son los libros.

Su nueva historia se centra en las relaciones de tres amigas y no se corta a la hora de plantear la diversidad sexual, las problemáticas que afectan a los más jóvenes e, incluso, los malos tratos.

Tiene las ideas claras, se declara activista en general y feminista en concreto y su forma de entender el amor y la sexualidad no es la más habitual.

Lo sabe pero no se rinde y batalla para ‘abrir los ojos’ a cuanta más gente mejor. Y la verdad, con la facilidad de expresión que tiene y lo convencida que se muestra de lo que dice, conseguirá más de un adepto.

De dónde viene tu afición por la literatura

Por dos vertientes. Por un lado, en mi casa se lee muchísimo, a mis padres les encanta leer y desde pequeña me han inculcado ese amor por la literatura.

Y segundo, y creo que es un punto clave, en el colegio yo sufrí bullying y mi escapatoria en los recreos era irme a leer al baño. Así que siempre iba cargada de libros al colegio y se convirtieron en una pasión absoluta.

¿Cómo influyó esa etapa de bullying en la May que eres hoy?

Es un poco absurdo pero me ha hecho una persona más extrovertida y mucho más empoderada, lo que es raro porque en general las víctimas de bullying suelen ser más introvertidas.

Creo que es super necesario hacer campaña contra el bullying y concienciar a los jóvenes porque no es que nazcas siendo acosador sino que tiene que ver con cómo te han educado o de qué te estás rodeando para hacer algo así. Los niños no nacen con conocimientos innatos para hacer bullying.

¿Crees que en los colegios e institutos se eligen los mejores libros para que los chavales se enganchen a leer?

Tengo experiencia, en toda Andalucía, en dar charlas en colegios e institutos y me he encontrado de todo. Yo apuesto porque no haya libros obligatorios sino un número de libros que te tengas que leer, porque al final es una imposición.

Por ejemplo, uno que siempre está es El Quijote, ¿a ti te gusta?

A mí no. Yo estudio Filología inglesa, he leído muchos clásicos y El Quijote me lo dieron a leer cuando era pequeña, fue un trauma absoluto, y eso que era una adaptación como El Mío Cid. Ahora cuando me he hecho mayor lo he vuelto a intentar pero no es lo mío. Por ser un clásico no tienen que obligarte a leerlo.

Tú eres booktuber, ¿qué te aportan todos esos seguidores?

A nivel personal, encontrar una comunidad. Encontrar gente en mi entorno a los que les guste la misma literatura que a mí, poder comentar esos libros y sentir que hay gente que comparte tus aficiones. Y por otro lado la satisfacción de saber que estás fomentando la lectura.

Mencionas a Blue Jeans, Javier Ruescas, Chris Pueyo, ¿qué relación tenéis?

Es una relación que está construida por la literatura. A lo mejor con Chris sí es una relación más personal porque nos hemos conocido fuera del mundo de los libros pero la mayor parte de los escritores es una relación que se construye en base a la literatura.

De hecho haces una referencia en tu libro a El chico de las estrellas de Chris Pueyo. ¿Qué te ha dicho de tu novela?

Que le ha gustado muchísimo y que me ve muy reflejada en la novela y que va a dar que hablar porque es muy transgresora.

Si algo tenéis en común es vuestra preocupación por plasmar una diversidad sexual, ¿os ponéis de acuerdo?

Más que ponernos de acuerdo es que ambos lo hemos hecho cuando no nos conocíamos de manera separada y cuando nos hemos conocido evidentemente por eso somos amigos, porque tenemos muchas cosas en común, y una de ellas es el activismo literario, el abrir fronteras al movimiento LGTBiQ y las relaciones que no son normativas, como las relaciones abiertas.

Es algo que hablamos mucho a nivel personal por lo que hemos vivido y eso se ve reflejado en lo que vivimos.

¿Cómo entiendes tú el amor?

Todas las relaciones que tenemos, tanto de amistades como de pareja, son relaciones emocionales. Cada relación te aporta algo diferente pero no creo en el amor romántico ni en el mito de la media naranja ni ese tipo de cosas.

¿De siempre o por malas experiencias?

A mí me educaron en el amor romántico, como a todo el mundo y conforme fui creciendo y haciéndome activista y conociendo a gente que no tenía relaciones románticas normativas me fui dando cuenta de que lo que yo sentía es lo que me habían enseñado y no algo innato. Yo creo que el amor romántico no es algo innato. El amor está con todo el mundo pero cada amor es diferente.

La mayoría estamos educados en el amor romántico y tú te has situado en otro extremo, ¿cómo se lleva eso en el día a día?

Es más difícil porque mantener relaciones que no son normativas, relaciones abiertas o de poliamor es difícil porque llevas toda la vida educado para sentir celos, para pensar que las relaciones tienen que ser cerradas, para pensar en la monogamia y primero tienes que deconstruir todo lo que te han enseñado y plantearte que hay otras alternativas.

Tu editorial presenta el libro como ‘una historia sin censuras’. ¿Qué crees que es censurable?

Creo que nada es censurable porque no creo en la censura pero si hablamos de qué se censuraría sería todo el tema LGTBiQ, los personajes bisexuales, la experimentación sexual, las relaciones sexuales, las relaciones abiertas, la relación de poliamor…posiblemente hasta el tema de maltrato se vería maquillado.

Retratas una juventud en cuya vida tiene mucha presencia el alcohol y el sexo, ¿crees que es algo generalizado?

Sin duda. Yo he tenido 16,17 y 18 y cuando sales de fiesta sales a beber, a ligar con gente y eso pasa en la gran parte de la juventud y no es algo malo, no creo que tengamos que estigmatizarlo. Las relaciones sexuales son algo natural y cada uno lo vive a una edad diferente pero no hay que estigmatizarlo.

Al igual que el tema del alcohol. Aunque sea para mayores de 18 todos sabemos que los jóvenes beben y sus primeras experiencias de acercamiento al alcohol no son con la mayoría de edad. ¿Debería ser así? No lo sé.

La bisexualidad, empieza a tener una visibilidad y ser una especie de tendencia entre los famosos, ¿eso ayuda?

La sexualidad nunca es una moda. Que ahora haya muchísima más gente saliendo del armario y declarándose bisexual no es una moda sino que al final tú eres bisexual y llevas toda tu vida sin planteártelo.

Si no te han educado en lo que es la bisexualidad, hasta que alguien, un referente, un famoso no lo dice no te planteas que tú también puedes serlo. Los referentes son super necesarios.

¿Cuáles han sido los tuyos?

Mi referente en género fue mi madre que cuando tenía mi edad era activista feminista y siempre ha sido mi referente. A nivel LGTBiQ tengo entornos muy cercanos personales, que siempre han sido mis referentes, mi mejor amiga es trans y eso ayuda. Pero nunca he tenido un referente famoso.

En el libro son amigas y una de ellas representa el lado más conservador, ¿es una llamada de atención a la tolerancia?

Creo que la libertad de expresión se acaba cuando afecta a otra persona pero si no me estás oprimiendo tiene que haber libertad de expresión y de identidad para que cada uno sea como quiera.

Narella representa una parte de la población que es conservadora pero es totalmente respetuosa y tolerante igual que las otras personas lo son con ella.

También planteas un coqueteo entre hermanastros que es otro tema controvertido. Ahí, ¿te has cortado?

No, no, a mí eso me encanta. No es incesto porque en realidad no son hermanos. Pero también tengo mi postura sobre el tema del incesto.

¿Que es…?

Yo estoy a favor del incesto, entiendo que las personas pueden relacionarse como quieran y tiene un componente cultural.

Tratas el tema de la violencia de género. La forma de actuar de Olivia ante este problema, ¿es el mejor ejemplo?

Es un poco complicado porque en la violencia de género Olivia no es un modelo a seguir sino una cara más de cómo se vive la violencia machista. Al final cuando eres hijo de una madre que está siendo maltratada no tienes voz ni tienes… es muy difícil. Tienes que dar apoyo a tu familia e intentar que se llegue a la denuncia.

Hablas del empoderamiento de la mujer, ¿está reñido con que un chico te abra la puerta o pague las copas?

Sin duda. Entiendo que un tío me abre la puerta porque le han educado así y no se trata de pelearse sino de decirle, ‘no, pasa tú’. Al final entiendo que tenemos que ser pedagógicas y que a mí un tío me pague las copas porque soy tía, no, a mí me paga la copa porque no tengo dinero o porque mañana te invito yo a otra, o porque tú estás trabajando y yo no.

Y viceversa, porque yo te diga a ti que te invito a una copa y me digas que no, que tú pagas porque eres el tío, es que… primero no tendría una cita así en la vida con ese tío, pero entiendo que debemos ser pedagógicas.

También planteas el tema de los terapeutas como algo todavía no muy aceptado, ¿sigue estigmatizado?

Por supuesto. El caso más cercano es una de mis mejores amigas que quería ir a un psicólogo pero en su casa no quieren que vaya. Es un médico más pero está estigmatizado y no entendemos por qué es necesario.

Es el personaje que no lograr superar la muerte de su padre, un dolor que está muy bien reflejado, ¿has pasado por algo así?

Yo tengo la suerte de que no pero Nadia está basada en una de mis mejores amigas y casi todo lo que le pasa con su padre es lo que le pasó a ella. De hecho ella me dio permiso para contar su historia. Hay una parte en la que el padre de Nadia le regala una estrella antes de morirse y luego se lo tatuó, esa es la historia de mi mejor amiga.

Has mencionado un tatuaje, ¿tú llevas alguno?

Llevo el símbolo feminista y me voy a hacer una frase de Frida Khalo sobre la literatura.

La música tiene mucha presencia y de una manera muy ecléctica, pasas de Cypress Hill a Taylor Swift sin pestañear.

Yo soy la típica persona que dice ‘vamos a un concierto’, ‘¿de quién?’. De nadie, no quiero ir a un concierto de nadie porque me gusta toda la música. Y por eso la música pasa de un extremo a otro porque yo soy así.

O sea que podríamos verte en un concierto de Justin Bieber.

Seguro, me jartaría a bailar y luego iría a uno de AC/DC, ¿sabes?

Para acabar, para esos muchos jóvenes que dicen que no leen, ¿por dónde les recomendarías que empezaran a descubrir la literatura?

Yo creo que tenemos que empezar a leer literatura juvenil pero aquellos libros que enganchan. Entiendo que cada uno tiene su tipo de libros pero si estamos hablando de jóvenes lo que más conecta con ellos es la literatura juvenil porque es lo que mejor plasma su realidad.

Dentro de la literatura juvenil hay un amplio abanico y para descubrir lo que te gusta hay que probar de todo. El super libro de mi infancia fue Las crónicas de Narnia, la gente leía Harry Potter y yo leía ese y ahora estoy, con 20 años, intentando leer Harry Potter y soy incapaz. Entiendo que es probar y probar.