Hace 10 años la vida de la presentadora Emma García daba un giro radical

Hace 10 años, las revistas consideraban que la mujer del año había sido Victoria Beckham, por su devoción en el matrimonio y ser emprendedora en los negocios.

Qué curioso que yo nunca la haya considerado ejemplo de nada: ni cuando saltó a la fama con las Spice Girls aportaba al grupo, ni más tarde cuando se casó y tuvo varios hijos, ni cuando ha decidido apostar por la moda.

Siempre la he visto como alguien a medio gas, que ni fue una gran cantante, ni una buena diseñadora, ni ... bueno ya en lo personal no me puedo meter.