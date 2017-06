5 razones por las que veremos al Tom Cruise de los noventa en 'La Momia'

Seamos sinceros, nos gusta el Tom Cruise que hace acción. El de Top Gun, Misión Imposible e incluso aquel de El último samurái. El actor estadounidense lleva corriendo delante de explosiones más de tres décadas y ¡nos encanta!

En La Momia volvemos a ver al Tom Cruise que tiene una frase ingeniosa tras pegarle una paliza al malo o tener un incómodo momento con la chica de la película (porque sí, sigue habiendo un personaje que es "la chica" en pleno siglo XXI).

En LOS40 recopilamos cinco cosas del Tom Cruise de los noventa que están presentes en el Tom Cruise de La Momia. Y es que, a pesar de que hayan pasado más de treinta años desde Top Gun, Tom sigue teniendo espíritu veinteañero o al menos los personajes que interpreta.

Razón uno: Sigue siendo el actor de acción de entonces

Sí, Tom Cruise sigue corriendo a sus 54 años como si tuviese 25. El actor no tiene problema en protagonizar las escenas de acción de La Momia, siendo el más rápido del reparto como nos dijo su compañera Anabelle Wallis. ¿Alguien quiere desafiarle en una carrera?

Razón dos: Vuelve el casanova del pasado

Bueno, quizá casanova no sea la palabra exacta, pero Tom Cruise como Nick Morton (nombre de su personaje en La Momia) arrastra una tensión sexual con Jenny (interpretado por Annabelle Wallis) que, irremediablemente, nos recuerda al cortejo de tira y afloja que retrataban las películas ochenteras.

Razón tres: Siempre tiene una muletilla tras una explosión

El Tom Cruise de La Momia siempre tiene la última palabra en un momento de tensión. ¿Huyes de la momia y te quedas atrapado en algún lugar? ¿Te estás cayendo al vacío desde un avión? No hay problema, Tom Cruise romperá la tensión con una divertida muletilla. Sí, como los héroes de acción de los noventa.

Razón cuatro: No le falta un compañero gracioso

Como en toda película de aventuras noventera, Tom tiene su propio compañero de viaje: un amigo fiel, patoso y divertido que se quejará de los líos en los que se mete.

Razón cinco: Tom sigue teniendo el cuerpazo que tenía en los noventa

Tom Cruise tiene 54 años, pero luce un cuerpo que más lo quisiese uno de veinte. El actor aparece sin camiseta en varias escenas de La Momia y se notan las horas de gimnasio. ¿Es Tom Cruise un DILF (Dad I'd like to f***) y no nos hemos dado cuenta?