El remake de La momia y Pieles, los grandes estrenos de la semana

Semana con estrenos internacionales que llegan desde Estados Unidos, Francia, Polonia y también desde España.

Tom Cruise se las verá con el remake de La Momia, Ewan McGregor se estrena como director, podremos ver a Candela Peña y Carmen Machi en Pieles y para los mas pequeños, el film de animación Capitán Calzoncillos promete un buen entretenimiento.

Capitán Calzoncillos, su primer peliculón:

La momia, Capitán Calzoncillos y Pieles, llegan a las salas de cine de nuestro país.

David Soren (Madagascar: La pócima del amor, Turbo) dirige esta comedia infantil de animación de DreamWorks, en la que unos niños jugarán a ser superhéroes que lucha contra el mal.

Pieles:

Escrita y dirigida por el debutante Eduardo Casanova, esta dramedia española protagonizada por Candela Peña (Princesas), Ana Polvorosa (Mentiras y gordas), Macarena Gómez (Sexykiller) y Carmen Machi (Aída).

Relata la historia de un grupo de gente que, condicionados por su aspecto físico, se ven alejadas de la sociedad.

American Pastoral:

Drama ambientado en los años 60 que hace tambalear los cimientos de la familia americana tradicional.

Dakota Fanning (El fuego de la venganza), Jennifer Connelly (Réquiem por un sueño) y Ewan McGregor (Trainspotting) actúan en el debut en la dirección de este último.

Una policía en apuros:

Desde Francia llega esta comedia dirigida por Dany Boon (Supercondriaco, Bienvenidos al Norte) y protagonizada por Alice Pol (Supercondriaco) y Dany Boon (Micmacs) en la que una torpe policia sigue su sueño de formar parte de un grupo de élite dentro del cuerpo de Policía.

Testigo:

También desde Francia llega este thriller de espionaje en el que un hombre de vida normal se verá inmerso en los entresijos del servicio secreto.

Los actores François Cluzet (Intocable) y Alba Rohrwacher (Viva la sposa) interpretan bajo la dirección del novel Thomas Kruithof.

Los últimos años del artista: Afterimage:

Drama realizado en Polonia ambientado en los años 50 y retrata al famoso artista polco Wladyslaw Strzeminski.

Andrzej Wajda (Walesa, la esperanza de un pueblo, Katyn) dirige el film que cuenta con las actuaciones de Boguslaw Linda (Pitbull - New orders) y Aleksandra Justa (Beyond the Steppes).

Nuestra recomendación:

La momia:

Para los que busquen un poco de acción y aventuras en el antiguo Egipto tienen este remake de La Momia, dentro del Dark Universe de Universal y que cuenta con la presencia de Tom Cruise (Misión Imposible), Russell Crowe (Gladiator) y Annabelle Wallis (Peaky Blinders).

Historia sobrenatural dirigida por Alex Kurtzman (Así somos, Sleepy Hollow).