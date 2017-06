Camila Cabello, Leiva, Efecto Pasillo y Jarabe de Palo: ¡aspirantes!

Atención a los candidatos de la semana, porque este sábado podemos ver el regreso a la lista de un veterano del rock español y una joven estrella internacional de origen latino podría hacer doblete (¡ahora mismo está en el número 1!).

Pero dejémonos de misterios y vamos al lío: cuatro aspirantes aguardan en sala de espera esta semana.

Ladies first! Empezaremos hablando de Camila Cabello, que, como habrás adivinado, es esa estrella latina que ahora mismo lidera la lista al lado de J Balvin y Pitbull con ese potentísimo Hey ma.

Fue precisamente Tony Aguilar el encargado de estrenar en exclusiva hace pocos días el nuevo single de Camila, Crying in the club.

El tema formará parte de su primer álbum como solista, The hurting. The healing. The loving, y entre sus autores podemos encontrar a la mismísima Sia.

#MiVoto40CamilaCabello es el HT que debes usar si quieres que Camila entre con este tema que tiene un guiño al Genie in a bottle de Christina Aguilera.

El pasado febrero Leiva fue número 1 en LOS40 con La lluvia en los zapatos.

Ahora, el excomponente de Pereza, nos presenta un tema titulado Breaking bad, como la famosa serie de TV.

La canción es un homenaje a su banda, a sus colegas, con los que comparte escenario cada noche; por cierto, en estos días Leiva surca España con la gira de presentación de su álbum Monstruos.

Seas serieadicto o fan del rock and roll español, #MiVoto40Leiva es lo que debes poner en Twitter para que regrese al chart.

Como bien dice Tony Aguilar, los canarios Efecto Pasillo son los auténticos reyes del happy pop.

Después de conquistarnos con temas como Pan y mantequilla o Cuando me siento bien, el cuarteto tiene nuevo single: Carita de buena, también estrenado en exclusiva por Tony Aguilar.

Usa #MiVoto40EfectoPasillo si quieres que se hagan un hueco en la lista.

Cerramos el grupo de aspirantes con un veterano del rock nacional, un auténtico luchador, que pese a atravesar un delicado momento de salud es capaz de seguir dándonos buenas canciones.

Hablamos del gran Pau Donés, Jarabe de Palo.

Recién cumplidos los 50, lo ha querido celebrar con un libro (50 palos... y sigo soñando) y un disco (50 palos) con nuevas versiones de sus clásicos.

Pero Pau también tiene un tema nuevo: Humo. Como él cuenta, una canción de amor… a la vida.

#MiVoto40JarabeDePalo es su pasaporte a la lista. ¡Suerte a todos!