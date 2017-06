Rihanna tiene un meme para los que critican su peso

Parece que el hecho de que Rihanna haya cogido unos kilos es motivo para abrir un debate mundial. ¡Anda que no está dando que hablar!

Primero se especuló con la posibilidad de un posible embarazo, algo que, en seguida, desmintieron sus representantes que aseguraron que en los próximos 9 meses no iba a ser madre.

Pero ahí no quedó zanjado el asunto y los medios no han parado de hablar de su aspecto físico en los últimos días, algunos con muy mal gusto.

👌👌 #RIHANNA Una publicación compartida de ▶Snapchat👻: @Kimiandco (@meltingcrew) el 7 de Jun de 2017 a la(s) 4:40 PDT

Una web de deportes llamada Barstool Sports publicó un reportaje titulado ‘¿Va a hacer Rihanna que ser gorda sea la nueva moda?’. Finalmente ha tenido que ser retirado, según la publicación por “no ser suficientemente gracioso” y según pensamos muchos, por el mal gusto del enfoque.

El caso es que Rihanna no permanece ajena a todo este revuelo que se ha montado en torno a su aspecto físico y ha contestado de la mejor forma posible: con sentido del humor y un meme que deja clara su postura.

En esta foto podemos ver al rapero Gucci Mane en dos momentos muy diferentes de su vida. “Si no puedes conmigo como Gucci Mane en 2007, no me mereces en mi Gucci Mane de 2017”, escribía junto al montaje.

😢 Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 5 de Jun de 2017 a la(s) 11:02 PDT

Presumiendo de curvas

Está claro que Rihanna no tiene ningún tipo de complejo con su cuerpo y se gusta tal y como es y buena prueba es el estilismo que ha elegido para grabar su nuevo vídeo.

Se ha marchado a Miami y la han pillado en Little Haiti grabando las imágenes para la nueva canción que comparte con DJ Khaled. Y está claro que los comentarios que se están haciendo sobre ella no le han afectado el ánimo lo más mínimo.

Y sí, fiel a su estilo, ha jugado con la provocación a través de las transparencias que nos dejan ver sus pechos. ¡Para que luego hablen del vestido de Selena Gomez!