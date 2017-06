Mafalda, la prueba de que una princesa de verdad también puede ser cantante

Hay princesas de todo tipo. Del pueblo como Belén Esteban o del pop como Britney Spears, pero luego tenemos las de verdad, las que representan a las monarquías europeas que tienen un título que va más allá de las etiquetas populares.

Pero, ¿os imagináis a Leonor o Sofía siendo cantantes de pop y recorriendo el mundo dando conciertos? A Doña Letizia le gusta mucho la música pero seguro que no es el futuro que ha soñado para sus hijas.

Pero existen, las princesas de verdad también pueden ser cantantes y la prueba es Mafalda de Bulgaria, la hija de Rosario Nadal y Kyril de Bulgaria y primera nieta de Simeón de Bulgaria.

Desde muy pequeña tuvo clara su vocación y empezó dando clases de piano y canto. Luego, en 2012, aprovechó unas audiciones del Berklee College of Music de Boston y se presentó.

Y allí que se marchó a estudiar y allí fue donde conoció a su chico, un estudiante de medicina de Harvard con el que lleva saliendo dos años.

Ahora tiene 22 y forma parte de esa jet set europea en la que cuenta con amigas como Olympia de Grecia o Pauline Ducruet, la hija de Estefanía de Mónaco.

Podía haber optado por utilizar su estatus para convertirse en una it girl del momento como muchas de ellas, pero no, ella tiene su objetivo fijado en la música y no ha querido aprovechar su apellido. De ahí que en Instagram no llegue a los 5.000 seguidores.

Pero puede que eso empiece a cambiar y no por ser una princesa sino por sus canciones que ya compone ella misma. De hecho, ya ha debutado en Madrid gracias a Amancio Ortega que contó con ella para la presentación de su nueva colección de Massimo Dutti.

Cantó 8 temas y demostró que le sobra talento para triunfar. Desde luego, a la jet set española ya la tiene conquistada, aunque ella vive y desarrolla su carrera en Nueva York.