Todo lo que toca se convierte en oro. Incluso aquello que hace dos décadas ya lo fue.

El pelirrojo más conocido del planeta, Ed Sheeran, ha decidido remontarse unos años atrás para versionar una de las canciones más exitosas de los 90.

Se trata del hit Baby One More Time de Britney Spears que en junio de 1999 llegó a ser número 1 en LOS40 y reinaba todas las listas de éxitos mundiales.

Ed Sheeran está obsesionado desde hace tiempo con esta canción.

Y la historia del éxito parece que se repite con el mismo Ed Sheeran que ha batido récords este 2017 con su disco Divide.

Pero no es la primera vez que Ed Sheeran versiona esta canción, sino que en 2013 durante su visita a una emisora de Nashville, el pelirrojo cogió su guitarra y se decidió a tocar Baby One More Time.

Si bien es cierto que esta nueva versión tiene mucha más calidad, los propios fans de Britney Spears han dicho que el acústico de Ed Sheeran es incluso mejor que el de la diva del pop.

Juzguen ustedes mismos.