Ni Aless Gibaja ni Leticia Sabater, Sandro Rey lanza la canción friki del verano

Ni el Menéalo de Aless Gibaja...

Ni la Salchipapa de Leticia Sabater.

La canción friki de verano es Lagarta, de Sandro Rey.

El vidente lanza su primer tema musical apostando por una estética muy años 2000. Una canción que dice cosas profundas del tipo: y si me tocas te toco, y si me miras te miro, si me besas te beso…”.

El que fuera concursante de Gran Hermano VIP se ha rodeado de tíos buenas y de tías muy sexys para grabar un videoclip que, la verdad, nos perturba un poco.

En primer lugar por los numerosos tatuajes de lagartos pasados de moda que aparecen, por la estética indescriptible de hombres con corbata y sin camiseta o por un twerking un tanto... (inserte palabra aquí).

A esto hay que sumarle frasecitas como "esto caliente", lengüetazos en la oreja con los que nos quedamos estupefactos o besitos que parece que sí, pero nunca llegan a ser.

En fin, que si Sandro Rey es lo que quería... ¡Lo ha conseguido! Habemus nuevo temazo para este verano de calor.