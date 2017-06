Selena Gomez habla, por primera vez, de su ex Justin Bieber

Selena Gomez ha hablado, después de mucho tiempo y por primera vez, de su ex Justin Bieber.

La joven cantante se ha referido al artista para comentar su actuación en el concierto benéfico del pasado domingo en Manchester.

"Fue hermoso. Creo que todos hicieron un trabajo hermoso. Fue maravilloso. Amé como terminó el show. Creo que Justin lo hizo genial".

Estas han sido las palabras de Selena, unas declaraciones en las que deja claro que la relación con su ex es cordial y en las que despeja cualquier tipo de dudas sobre posibles rencores del pasado.

Lo ha comentado en The Morning Mash Up, de Sirius XM. Selena fue preguntada acerca de todo lo que está pasando en el mundo con el terrorismo y, concretamente, sobre la celebración del concierto benéfico One Love Manchester de Ariana Grande.

Además, Selena también ha tenido oportunidad de hablar de su actual pareja, The Weeknd.

"Amo ser solidaria. Amo estar ahí y apoyar a alguien. Se siente bien. No había tenido esa sensación en mucho tiempo".

Unas palabras que dejan claro el momento tan feliz por el que pasa la artista y lo enamorada que está de Abel.