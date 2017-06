Hamburguesa con pistachos y salsa honey mustard by Chef40

Los pistachos son mis frutos secos favoritos y hace poco he descubierto que casi no tienen calorías. Por eso hoy, en Chef40, he decidido mostraros cómo se hace una hamburguesa con pistachos y salsa honey mustard.

Son perfectas para una comida en tu jardín o terraza y esta receta, en concreto, también lo es si vives en un piso, porque se hace al horno.

Puedes cocinarla a la parrilla o en la vitro, pero usando el electrodoméstico más desconocido de la cocina, el horno, te saldrán más jugosas y más saludables.

Cambia el queso brie por otro que más te guste si te apetece, pero lo más importante es que la carne sea buena. Y para ello, solo tienes que pedirle a tu carnicero (incluso el del supermercado), que te pique el trozo que tu quieres. Generalmente la carne en bandeja suelen ser los restos de trozos que no se han vendido por lo tanto suelen estar en peor estado y mucho menos magra.

Haz esta hamburguesa para tus amigos y celebra la llegada del verano!!!

Yo solo espero que disfrutes cocinándola y que subas tu mejor foto a las redes con el hashtag #Chef40. Quiero verlas!!!