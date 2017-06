¡Julio Iglesias por fin contará toda la verdad!

Es la noticia ya no del año, ¡sino del siglo si me apuras!

Sé que no parece muy importante, pero si lo piensas bien, no todos los días tu padre escribe sus memorias. ¡Estoy muy emocionado!

El cantante ha dicho que, tras tantas especulaciones sobre su vida, ha decidido contarla él mismo y ha prometido que es un libro muy fuerte y muy largo. Ahí sigue hablando del libro, aunque parezca que ya está hablando de sus cosas.

Promete que va a contar todos sus escarceos amorosos… ¡Si se pone a contar todos los hijos que tiene, eso no va a ser un libro, van a ser las páginas blancas! Eso va a tener más personajes que ‘Juego de Tronos’.

Julio Iglesias escribe sus memorias y promete que serán muy fuertes y muy largas. Y ojo que me temo que sólo se acuerda de la mitad. La fecha de salida del libro todavía no se sabe, pero ya se me ocurre un juego, cuando salga el libro, cada uno tendremos que buscarnos.

Julio escribe sus memorias y lo cuenta todo por fin, eso no es una novela, no es un libro cualquiera, es el libro de familia definitivo.