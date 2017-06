Del reencuentro de ‘Moulin Rouge’ a las bromas homófobas en ‘Sálvame’

Las estrellas, Nicole Kidman y Ewan McGregor, se han reencontrado, años después de ser la pareja de moda gracias a 'Moulin Rouge'.

Por otro lado, un tertuliano de 'Sálvame' ha hecho bromas homófobas sobre Chelo García Cortés y lo convierten en el estrellado de nuestra seana.

LAS ESTRELLAS: Los protagonistas de 'Moulin Rouge'

Hace 16 años, Nicole Kidman y Ewan McGregor protagonizaban la película del momento 'Moulin Rouge'.

Una apuesta que volvía a poner de moda los musicales y, además, nos sorprendía con las talentosas voces de ambos actores.

"Solo recuerdo que tenías esta voz exquisita y yo... nunca voy a poder tocar estas notas. Me sentía muy insegura con mi propia voz así que tuve que practicar muchísimo", ha confesado Nicole en el reencuentro con Ewan en Variety.

Ambos recordaron también los momentos de ocio que tenían mientras no rodaban: "Organizábamos grandes fiestas. ¿Recuerdas esos viernes por la noche? ¿Y esos sábados noche?", decía ella, "no todos ellos", reía él.

Ambas estrellas de Hollywood también se convierten en las nuestras por regalarnos este reencuentro de película.

EL ESTRELLADO: Jesús Manuel por sus 'bromas' de mal gusto

Esta semana Kiko Hernández ha desvelado que uno de sus compañeros había hecho comentarios homófobos sobre Chelo García Cortés.

"La persona que me mandó un mensaje riéndose de mi compañera y amiga es… ¡Jesús Manuel!", confesó él explicando la conversación que habían tenido:

"¡Qué bestia es la tía!", decía Hernández. "¿La tía? Jajaja", replicó Jesús Manuel, burlándose de la condición sexual de Chelo.

Unas palabras que sentaron muy mal a esta que exclamaba: "Me llamo Chelo Gª Cortés, tengo 65 años. Visto como me da la gana, me calzo como me da la gana y sigo siendo una mujer de los pies a la cabeza".

Estos comentarios convierten al tertuliano en el estrellado de nuestra semana por ser aún tan retrogrado de reírse de alguien por su inclinación sexual.