Así suena 'Witness', lo nuevo de Katy Perry, ¿un disco de culto y su mejor trabajo, o un bluf?

Tras una larga espera, Katy Perry ha desvelado al fin este viernes cómo suenan al completo los quince temas que componen Witness, su quinto disco de estudio (cuarto bajo la marca Katy Perry).

Listen to #WITNESS 👁 on @spotify❗️katy.to/WitnessSpotify Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 8 de Jun de 2017 a la(s) 10:28 PDT

El nuevo álbum ya había provocado una gran expectación (e, incluso, inquietud) después de que la cantante demostrara a traves de la canción Chained to the rhythm o sus sucesivos singles de adelanto, Bon Appétit y Swish Swish, que no estaba dispuesta a quedarse retenida en las recetas sonrientes con las que había arrasado con sus anteriores trabajos.

La nueva Katy Perry tenía el pelo semirapado y rubio platino, prefería el picante al azúcar y sus canciones contenían mensajes de empoderamiento e, incluso, de crítica política.

Ahora ya hemos podido descubrir a qué sabe esa metamorfosis en la que anda esta artista, al menos para este trabajo. Y en el que se ha confirmado que su búsqueda de la modernidad se ha topado con el pasado, parándose en las discotecas de los ochenta y principios de los noventa, auténticos y originales paraísos de las bolas plateadas y los vaqueros de cintura alta.

Por allí, el pop de Katy se mueve con sensualidad, buceando en otros estilos como el reggae, r'n'b, funky, la música disco, vientos, percusiones brutales o los sintetizadores pesados de los noventa (también hay recursos de rap y trap). Aunque siempre con una pulimentación del siglo XXI.

¿Un tema que refleje bien el nuevo espíritu del disco? Escucha Witness (y déjate atrapar).

Hay baile, pero también temas ideales para bailar lentos (agarrados pero sin twerking ni perreo), como Power.

Mientras los fans reflexionan sobre su veredicto, algunos medios han calificado a Witness de mejor trabajo de Katy e, incluso, lo tachan de disco de culto. Otros no parecen tan contentos con este giro que ha echado por tierra el sueño de reencontrarse con un California Dream de sabor dulce y chispeante.

Escúchalo al completo a continuación.

La cantante también ha divulgado un vídeo con el making of del vídeoclip Bon Appètit en el que muestra que, pese a no ofrecer tantas sonrisas en su último álbum, sigue siendo una cachonda. No te lo pierdas: