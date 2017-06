"Mi c*** sabe a pepsi cola" y otras perlitas de canciones que pasaron desapercibidas

Todo suena muy dulce y poético si te lo canta Lana del Rey, pero a veces hay cosas que se nos escapan y no deberíamos dejar pasar.

"My pussy taste like pepsi cola, my eyes are wide like cherry pies", ¿lo entiendes? Te lo traduzco: mi c*** sabe a pepsi cola, mis ojos son grandes como pasteles de cereza.

Sí, así de clarito te lo dice Lana. ¿Flipando? Pues no te creas que algo extraño en el mundo del pop, solo que hay formas y formas.

Muchas veces dejamos pasar perlitas en canciones que se merecen una escucha, dos y hasta tres.

Quizá el sentimiento poético que inspira Lana no es el mismo que el que puede provocar Nicki Minaj. No es para menos ya que la rapera no tiene problema en soltar frasecitas del estilo "Where my fat ass big bitches in the club?".

O lo que es lo mismo, ¿dónde están mis p*** con elun gran culo gordo en el club?

Ocurre algo parecido con Rihanna y Britney. Las dos tienen una colaboración que se titula S&M, dos letras que quieren decir sadomasiquismo.

"Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excite me", es decir, los palos y las piedras pueden romper mis huesos, ero,los látigos y las cadenas me excitan.

Ahí lo tienes, algo comparable a cuando Beyoncé y Jay Z cantan Drunk in love y dicen cosas como "slid the panties right to the side, ain't got the time to take drawers off".

Se quitó las bragas justo a mi lado, no tengo el tiempo para revolcar cajones. Sigue imaginando tú mismo como sigue la cosa.

Algo más explícitas son Jennifer Lopez e Iggy Azalea. Las dos no se cortan un pelo y cantan algo así como "all the sexy girls in the party go and grab a man. Bring him to the dancefloo, go on let them jeans touch you".

Todas las chicas sexys de la fiesta agarran a un hombre. Los llevan a la pista de baile y dejan que sus vaqueros les toquen. Y sí, en ese "les toquen" hay un doble sentido que por fin habrás entendido.

¡Cuántas sorpresas nos da el mundo del pop!